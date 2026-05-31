「日本の慢心は大惨事になるだろう」「あまりに退屈」森保J、W杯を前に大苦戦…75位に１−０辛勝で韓国ファン驚き。自国は102位に５−０大勝
北中米W杯に臨む日本代表は５月31日、国立競技場での壮行試合でアイスランド代表と対戦した。
森保ジャパンがFIFAランキング18位に対し、北中米W杯出場を逃したアイスランド代表は75位。大舞台を前にきっちり勝ち切りたいところだが、中々ゴールを奪えない。
長友佑都や小川航基、菅原由勢らを投入し、次々に選手を入れ替えた後半も１点が遠い。それでも87分、菅原の正確なクロスから小川がヘッドで叩き込み、ついにゴール。１−０でなんとか勝利を掴んだ。
この一戦に韓国のファンも着目していたようだ。25位の韓国代表は、同日に102位のトリニダード・トバゴ代表に５−０で大勝したなか、同国のメディア『NAVER』のコメント欄に次のような声が続々と寄せられており、関心の高さが窺える。
「アイスランドが強いのか、日本が上手くいってないのか」
「少なくとも３−０で勝てなければ大失敗だ」
「日本はかろうじて面目を保った」
「クロスが素晴らしかった」
「日本は狡猾で戦術を隠している」
「三笘不在で怖さがない」
「このゲームはあまりに退屈」
「PK戦をやろう」
「韓国の方が良い。ホン・ミョンボに学べ」
「私たちはアジア最強だ」
「オランダは言うまでもなく、スウェーデンにも負けるかも」
「日本の慢心は大惨事になるだろう」
世界制覇を目標に掲げる森保ジャパンはこの後、W杯のグループステージでオランダ、チュニジア、スウェーデンと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…
森保ジャパンがFIFAランキング18位に対し、北中米W杯出場を逃したアイスランド代表は75位。大舞台を前にきっちり勝ち切りたいところだが、中々ゴールを奪えない。
長友佑都や小川航基、菅原由勢らを投入し、次々に選手を入れ替えた後半も１点が遠い。それでも87分、菅原の正確なクロスから小川がヘッドで叩き込み、ついにゴール。１−０でなんとか勝利を掴んだ。
この一戦に韓国のファンも着目していたようだ。25位の韓国代表は、同日に102位のトリニダード・トバゴ代表に５−０で大勝したなか、同国のメディア『NAVER』のコメント欄に次のような声が続々と寄せられており、関心の高さが窺える。
「少なくとも３−０で勝てなければ大失敗だ」
「日本はかろうじて面目を保った」
「クロスが素晴らしかった」
「日本は狡猾で戦術を隠している」
「三笘不在で怖さがない」
「このゲームはあまりに退屈」
「PK戦をやろう」
「韓国の方が良い。ホン・ミョンボに学べ」
「私たちはアジア最強だ」
「オランダは言うまでもなく、スウェーデンにも負けるかも」
「日本の慢心は大惨事になるだろう」
世界制覇を目標に掲げる森保ジャパンはこの後、W杯のグループステージでオランダ、チュニジア、スウェーデンと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…