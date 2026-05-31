¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡© ¶½Ì£¤Ê¤¤¤Í¡×CL¡ÈV£³¡ÉÃ£À®¤â¥Ñ¥êSGÌ¾¾¤Ï¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£·è¾¡¤ÎÁê¼ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÀä»¿¡ÖÈà¤é¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡¡¸½ÃÏ£µ·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î·è¾¡¤Ç¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÁ°²ó²¦¼Ô¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ï¡¢½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ÇÂÐÀï¡££±¡Ý£±¤ÇPKÀï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤ÀËö¤ËÂç·ãÆ®¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡³«»Ï£¶Ê¬¡¢22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÀèÀ©¤òµö¤¹¤â¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯È¿·â¤òÂ³¤±¡¢65Ê¬¤Ë¥Õ¥Ó¥Á¥ã¡¦¥¯¥Ð¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò¥¨¡¼¥¹¤Î¥¦¥¹¥Þ¥ó¥Ì¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤¬¤¤Ã¤Á¤ê·è¤á¤ÆÆ±ÅÀÃÆ¤òµó¤²¡¢Ï¢ÇÆ¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¡£
¡¡L¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê»þÂå¤Î2014-15¥·¡¼¥º¥ó¤È¹ç¤ï¤»¡¢¼«¿È£³ÅÙÌÜ¤ÎCLÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢·è¾¡¸å¤Ë¥Ñ¥êSG¤Î¥Ê¥»¥ë¡¦¥¢¥ë¡¦¥±¥é¥¤¥Õ¥£²ñÄ¹¤¬¡Ö¥¨¥ó¥ê¥±¤ÏËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â¿Í¤È¤·¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£À¤³¦ºÇ¹â¤Î´ÆÆÄ¤À¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ì¤Ð¡¢±äÄ¹¸åÈ¾¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¥¤¥ê¥ä¡¦¥¶¥Ð¥ë¥Ë¡¼¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥ê¥±¤ÏËâË¡»È¤À¡£ËÍ¤é¤ÏÈà¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤¡¢Èà¤ÏËÍ¤é¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÎÂª¤¨Êý¤Ï°ã¤¦¡£
¡¡56ºÐ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í»Ø´ø´±¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊ£»¨¤À¡£¶½Ê³¤ÈÈèÏ«¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤é¤æ¤ë´¶¾ð¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£¤¬¥·¡¼¥º¥óºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¡¢º¤Æñ¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¼ê¶¯¤¤Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡×¤È¹¥Å¨¼ê¤ò¾Î¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¼«¿È¤ÏÅÁÀâÅª¤Ê´ÆÆÄ¤«¡©¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤³¤¦Åú¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡© ¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¸Æ¤ÓÌ¾¤Ê¤É¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡£µá¤á¤ë¤Î¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤±¡½¡½¡£µ©Âå¤ÎÌ¾¾¤ÏÏÆÌÜ¤â¿¶¤é¤º¡¢CL£³Ï¢ÇÆ¤Ø¿¿¤Ã¤¹¤°ÆÍ¤¿Ê¤à¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¾¡¤ÁÉé¤±¤ò±Û¤¨¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÈþ¤·¤µ¡£Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëCL·è¾¡¸å¤Î°ìËç
¡¡³«»Ï£¶Ê¬¡¢22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÀèÀ©¤òµö¤¹¤â¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯È¿·â¤òÂ³¤±¡¢65Ê¬¤Ë¥Õ¥Ó¥Á¥ã¡¦¥¯¥Ð¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò¥¨¡¼¥¹¤Î¥¦¥¹¥Þ¥ó¥Ì¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤¬¤¤Ã¤Á¤ê·è¤á¤ÆÆ±ÅÀÃÆ¤òµó¤²¡¢Ï¢ÇÆ¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¡£
¡¡±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢·è¾¡¸å¤Ë¥Ñ¥êSG¤Î¥Ê¥»¥ë¡¦¥¢¥ë¡¦¥±¥é¥¤¥Õ¥£²ñÄ¹¤¬¡Ö¥¨¥ó¥ê¥±¤ÏËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â¿Í¤È¤·¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£À¤³¦ºÇ¹â¤Î´ÆÆÄ¤À¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ì¤Ð¡¢±äÄ¹¸åÈ¾¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¥¤¥ê¥ä¡¦¥¶¥Ð¥ë¥Ë¡¼¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥ê¥±¤ÏËâË¡»È¤À¡£ËÍ¤é¤ÏÈà¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤¡¢Èà¤ÏËÍ¤é¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÎÂª¤¨Êý¤Ï°ã¤¦¡£
¡¡56ºÐ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í»Ø´ø´±¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊ£»¨¤À¡£¶½Ê³¤ÈÈèÏ«¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤é¤æ¤ë´¶¾ð¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£¤¬¥·¡¼¥º¥óºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¡¢º¤Æñ¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¼ê¶¯¤¤Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡×¤È¹¥Å¨¼ê¤ò¾Î¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¼«¿È¤ÏÅÁÀâÅª¤Ê´ÆÆÄ¤«¡©¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤³¤¦Åú¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡© ¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¸Æ¤ÓÌ¾¤Ê¤É¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡£µá¤á¤ë¤Î¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤±¡½¡½¡£µ©Âå¤ÎÌ¾¾¤ÏÏÆÌÜ¤â¿¶¤é¤º¡¢CL£³Ï¢ÇÆ¤Ø¿¿¤Ã¤¹¤°ÆÍ¤¿Ê¤à¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¾¡¤ÁÉé¤±¤ò±Û¤¨¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÈþ¤·¤µ¡£Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëCL·è¾¡¸å¤Î°ìËç