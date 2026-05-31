「ドジャース−フィリーズ」（３０日、ロサンゼルス）

ドジャース専門メディアの「ドジャース・ネーション」が試合前に公式Ｘで山本由伸投手のある変化を紹介した。

ここ数試合、ベンチでパーカーのフードをかぶって試合を観戦していることが多い山本。ドジャースネーションは「２週間前、ウィル・スミスが試合中に山本由伸のフードの中にガムを８個入れてイタズラしました。山本は今、ドジャースのベンチでフードを頭にかぶっています」と指摘した。

発端は１４日のジャイアンツ戦。大谷と仲良く談笑しながら試合を見つめていた山本のパーカーのフードにガムを入れている選手が。てっきり大谷が隣でイタズラしているかと思いきや、犯人は何と正捕手のスミスだった。

ひっそりと一つずつ入れていき、しまいには山本のフードがガムでいっぱいに。寡黙な正捕手のお茶目なシーンにファンは爆笑。試合後のグラウンドインタビューで問われたスミスは満面の笑みを浮かべ「８個くらい入れた。彼は全然気づいてなかった（笑）」と明かした。その後、山本も自身のインスタグラムで球団の動画を引用しつつ、スミスの名前を出して両手を広げた絵文字と怒っている絵文字で“抗議”？していた。

イタズラ対策なのかそれとも…。現地メディアからささいな変化もピックアップされるほど、山本の注目度は高い。