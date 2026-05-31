香取慎吾＆バカリズム、番組企画“タネ”に辛辣評価「身内ノリだから楽しいだけなのに…」
香取慎吾がMCを務める読売テレビ『しんごの芽』（※芽＝絵文字／毎週土曜 後11：30〜 ※関西ローカル）の6月マンスリーMCにお笑い芸人のバカリズムの出演が決定した。
【番組カット】芸歴差30年以上！初タッグとなる香取慎吾＆やす子
新たな『未来のヒット番組』を見つけるべく、さまざまなテレビ企画のタネを検証し可能性を探る番組。俳優、歌手、タレント、アーティストと幅広い分野で活躍する香取と、同じく芸人だけに留まらず脚本や演技などマルチな才能を見せる、マンスリーMCのバカリズムが“企画のタネ”にどのようなジャッジを下すのか。
6月の企画のタネとして、「かつて日本人とキルギス人は兄弟だった」という神話が現地に伝わるほど顔立ちが似ていることで知られるキルギスでバカリズムのそっくりさんを探すという企画で、VTRを見た香取慎吾＆バカリズムが過去最高レベルの辛辣評価を下した問題作『世界のそっくりさん』を2週連続で放送、また歯医者の看板に描かれている動物をランキング化する『ここに描かれた動物は』、とんかつをはじめとする食べ物を「どこから食べるか」という食事のこだわりを徹底議論する『どこから食べたい？』を届ける。
収録後、印象に残ったタネについて香取は「悪い意味も入れちゃうと、世界のそっくりさん（笑）。友達と海外旅行に行って『あの人あの日本の芸能人に似てない？』みたいなのって結構あるあるだと思うんですよ。そういう身内ノリだから楽しいだけなのに、番組にしちゃうんだ、って（笑）」とコメント。
バカリズムも「そうそう」と共感。「その結果海外ロケまでしちゃって（笑）。本当に何やってるんだろう、みたいな。でもまぁ印象に残りましたね。しかも2週やりますからね。絶対別の企画を2週で良かった」と話した。
【番組カット】芸歴差30年以上！初タッグとなる香取慎吾＆やす子
新たな『未来のヒット番組』を見つけるべく、さまざまなテレビ企画のタネを検証し可能性を探る番組。俳優、歌手、タレント、アーティストと幅広い分野で活躍する香取と、同じく芸人だけに留まらず脚本や演技などマルチな才能を見せる、マンスリーMCのバカリズムが“企画のタネ”にどのようなジャッジを下すのか。
収録後、印象に残ったタネについて香取は「悪い意味も入れちゃうと、世界のそっくりさん（笑）。友達と海外旅行に行って『あの人あの日本の芸能人に似てない？』みたいなのって結構あるあるだと思うんですよ。そういう身内ノリだから楽しいだけなのに、番組にしちゃうんだ、って（笑）」とコメント。
バカリズムも「そうそう」と共感。「その結果海外ロケまでしちゃって（笑）。本当に何やってるんだろう、みたいな。でもまぁ印象に残りましたね。しかも2週やりますからね。絶対別の企画を2週で良かった」と話した。