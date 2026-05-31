国会議事堂に「野良猫のための施設」を設置

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「大の猫好き」で知られるトルコの人々。そのトルコの首都アンカラにある国会議事堂に、野良猫のための近代的な「猫の生活と遊びの場」が作られました。

この施設は、議事堂の敷地内で暮らしている約65匹の野良猫たちに、より健康的で安全な生活環境を提供することを目的に設置されました。屋内外の2つのエリアからなるこの施設は、猫たちが自然に生活できるようさまざまな配慮をしながら設計されているのです。

屋内外のエリアを備えた施設

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屋内エリアには、猫用ベッドやおもちゃが設置され、治療専用室も設けられています。猫たちが快適に休息をとって落ち着けるよう、猫小屋はきびしい気候にも耐えられる断熱構造の設計になっています。

屋外エリアでは、好奇心旺盛な猫たちが自由に動き回って探検できるように工夫されてます。遊び好きな猫たちが登ったり跳びはねたりできるように、木製レールなどをそなえた遊び場が設置されています。

活発な猫たちのニーズに応え、単なるシェルターではなく「猫が楽しく過ごせる場所」となるように配慮されているのです。

猫たちの楽園になるか？

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このプロジェクトは、猫たちがより健康で安全な環境で過ごせるとともに、日々の世話を専用の場所で一元的に行えるようにするために計画されました。国会議事堂の敷地内のあちこちに住み着いていた猫たちが1ヵ所に集められ、専属職員2人が世話に当たっています。

餌と水場は定期的に消毒され、清潔に保たれています。また、病気の猫がほかの猫から隔離されてケアと治療を受けられる専用エリアもあります。

まさしく「猫好き国」トルコにふさわしい試みですね。この新しい施設が今後「猫たちの楽園」として機能することが、おおいに期待されています。

出典：

・Türkiye’s Parliament opens modern play, care area for cats

・Türkiye’s parliament rolls out VIP treatment for its stray cats

