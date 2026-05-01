UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージ決勝 パリ・サンジェルマンとアーセナルの試合が、5月31日01:00にフェレンツ・プスカス・スタジアムにて行われた。

パリ・サンジェルマンはクビチャ・クワラツヘリア（FW）、ウスマヌ・デンベレ（FW）、デジレ・ドゥエ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアーセナルはカイ・ハーバーツ（FW）、レアンドロ・トロサール（MF）、マルティン・ウーデゴール（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。アーセナルのレアンドロ・トロサール（MF）のアシストからカイ・ハーバーツ（FW）がゴールを決めてアーセナルが先制。

ここで前半が終了。0-1とアーセナルがリードしてハーフタイムを迎えた。

65分パリ・サンジェルマンが同点に追いつく。ウスマヌ・デンベレ（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

PK戦はパリ・サンジェルマンが1-1(PK 4-3)で制し、勝利した。

なお、パリ・サンジェルマンは90+6分にジョアン・ネベス（MF）、118分にヌノ・メンデス（DF）に、またアーセナルは47分にクリスティアン・モスケラ（DF）、54分にブカヨ・サカ（FW）、98分にビクトル・ギェケレシュ（FW）、103分に、103分にデクラン・ライス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-31 04:10:18 更新