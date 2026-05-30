伊東純也「全部のポジションで考えていると言われた」、指揮官の“予告先発”に意欲「どこで出てもいい準備を」

伊東純也「全部のポジションで考えていると言われた」、指揮官の“予告先発”に意欲「どこで出てもいい準備を」