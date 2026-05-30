adieu（上白石萌歌）新曲「Wanna me」がTVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』EDテーマに決定

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adieu（上白石萌歌）の新曲「Wanna me」が、読売テレビ・日本テレビ系、TOKYO MX他で放送中のTVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』2クール目エンディングテーマに決定、あわせて同曲を収録したシングルCDが7月29日に発売されることが決定した。

■作詞作曲は柴田聡子

新曲「Wanna me」は、柴田聡子が作詞作曲。孤独や弱さを抱えつつも、自分を信じて奮闘し、仲間と絆を育んでいくアニメの主人公・ローゼマイン。そんな彼女の内外にある心強さや自分らしさにadieuが語り部のように寄り添い、聴く人すべての心に響くよう描いた楽曲となっている。

シングルCDはBlu-rayを同梱した初回生産限定盤、期間生産限定盤（アニメ描き下ろしイラストジャケット）の計2形態での発売。

初回生産限定盤には、2025年9月に神奈川・KT Zepp Yokohamaで行われた『adieu LIVE 2025 a la plume』（a la plumeの「a」は、アキュートアクセントアリが正式表記）のライブ映像が収録される。

■リリース情報

2026.07.29 ON SALE

SINGLE「Wanna me」

■関連リンク

『本好きの下剋上 領主の養女』作品サイト

https://booklove-anime.jp/

adieu OFFICIAL SITE

https://www.adieu-web.com/