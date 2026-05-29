ポケモンセンターは、オフィシャルショップ「ポケモンセンター」にて「であいは、たからもの #キミにあえた！」キャンペーンを開催する。期間は6月1日より30日まで。

ポケモン30周年のピックアップテーマである「あう」にちなんだキャンペーンが全国のポケモンセンターにて開催される。6月の1カ月間にわたって様々なキャンペーンが開催される予定で、「#キミにあえた！ グリーティング」ではピカチュウをはじめ、各作品で最初に仲間になる3匹とのグリーティングが実施される。

また、ステッカーのプレゼントやメッセージカードの募集、スマートフォン版「Pokemon HOME」にて特別なメダルが貰えるキャンペーンも実施予定。ポケモンセンターオンラインでは期間中、特別な配送箱で商品を発送するキャンペーンを行なう。

□「であいは、たからもの #キミにあえた！」キャンペーンのページ

「#キミにあえた！ グリーティング」

30年間の「ポケットモンスター」シリーズで旅立ちのパートナーとなった27匹のポケモンたちが、全国のポケモンセンターに登場する。開催に先駆けてスケジュールが公開されている。

実施期間：6月1日～30日のいずれかの日程

実施場所：全国のポケモンセンター

※ポケモンセンター公式サイト内の各店のページをご確認ください。

※実施期間中でも、混雑状況により、一時的に中断して再開する場合がございます。

「#キミにあえた！ ステッカー」プレゼント

ポケモンセンターへ相棒のポケモンと一緒に来店する、または、店頭でスタッフに出会いのエピソードを伝えた人に「#キミにあえた！ ステッカー」がプレゼントされる。ステッカーには相棒の名前や、出会った時期、出会った場所が記入できる。

実施期間：6月1日～ ※なくなり次第終了

対象店舗

・全国のポケモンセンター

・全国のポケモンストア

・ポケモンセンター出張所 in イオンモール神戸北

（6月5日（金）～7月22日（水）の期間で営業している店舗です。）

・ポケモンセンター出張所 in イオンモール今治新都市

（6月12日（金）～8月31日（月）の期間で営業している店舗です。）

・ポケモンセンター出張所 in イオンモール羽生

（6月19日（金）～8月22日（土）の期間で営業している店舗です。）

・ポケモンセンター出張所 in イオンモール盛岡

（6月19日（金）～8月23日（日）の期間で営業している店舗です。

プレゼント対象

・ポケモンセンター、ポケモンセンター出張所

相棒ポケモンと来店し店頭スタッフに紹介してくれた方、または相棒ポケモンとの出会いのエピソードを、店頭スタッフに教えてくれた方

・ポケモンセンターヨコハマ サテライト・ポケモンストア

対象期間中にポケモンセンターヨコハマサテライト・ポケモンストアでお買い物をされた方

「たからものいっぱいプロジェクト」

ポケモンとの「たからもの」メッセージを募集する。相棒へのメッセージや相棒と出会ったときの思い出など「たからもの」のエピソードを、「たからものカード」へ記入、または、Xに投稿することで参加可能。ポケモンセンター店頭のモンスターボール型のオブジェの中を「たからもの」で満たすことが目標となっており、「たからもの」がたくさん集まると、最後になにかが起こるかもしれないという。

実施期間：6月1日～30日

参加方法

・ポケモンセンター店頭での参加方法

（1）全国のポケモンセンターに設置されている、専用の「たからものカード」に、メッセージやエピソードをご記入ください。

（2）記入したカードを真ん中で山折りして、店内に設置されている、モンスターボール型のオブジェに投函ください。

・Xからの参加方法

ポケモンとの「であい＝たからもの」をテーマとしたメッセージを、「#キミにあえた」「@pokemoncenterPR 」 をつけて Xにご投稿ください。

スマートフォン版「Pokemon HOME」で特別なメダルをプレゼント

店頭に設置された専用のパネルにスマートフォン版「Pokemon HOME」をかざすと「30周年ロゴ（「ポケモンセンター」ver.）」がデザインされた特別なメダルが手に入る。

実施期間：6月1日～30日

実施店舗：全国のポケモンセンター

ポケモンセンターオンラインでは特別な配送箱でお届け

ポケモンセンターオンラインで買い物をすると「#キミにあえた！ 配送箱」で発送される。内側のデザインはお楽しみとなっており、配送箱にはポケモン1025匹の30周年ロゴのうち、いずれか1つがデザインされたステッカーが貼付される。

実施期間：6月1日（月）以降の出荷作業分～

※各サイズ、なくなり次第終了

対象店舗：ポケモンセンターオンライン

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