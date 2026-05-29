「インプレッサ STIパフォーマンスエディション」どんなモデル？

スバル「インプレッサ」には特別仕様車「STI Performance Edition（以下、STIパフォーマンスエディション）」が設定されています。

一体どのようなモデルなのでしょうか。

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初代インプレッサが登場したのは1992年11月のこと。スバルが長年培ってきた4WD技術の伝統を継承し、走りの質を追求した新世代のコンパクトカーとして大きな注目を集めました。

かつては世界ラリー選手権（WRC）のベース車である「WRX」とボディを共用していましたが、2011年登場の4代目からはWRXと切り離され、独立したモデルとして展開。

これにより「ラリー車のベース」というストイックな立ち位置から、より日常での使いやすさや快適性を重視した、幅広い層に支持されるモデルへと進化を遂げました。

2023年4月には最新の安全技術を注ぎ込んだ6代目（現行モデル）へと刷新され、ボディタイプはハッチバックに統一しています。

現行モデルのボディサイズは、全長4475mm×全幅1780mm×全高1480mm-1515mm、ホイールベースは2670mmとなっています。

エンジンは2リッター水平対向4気筒の「FB20」を搭載。こちらにモーターを組み合わせたe-BOXERも選択可能です。トランスミッションはリニアトロニックのみの設定で、駆動方式はFWDとAWDの2種類が用意されています。

新たに設定された「STIパフォーマンスエディション」は、「ST」「ST-H」のAWD車をベースに、随所にSTIパーツを盛り込んだ贅沢なモデル。エクステリアやインテリアだけでなく、走行性能の向上も図られました。

具体的には、フレキシブルタワーバーがステアリングレスポンスを改善し、フレキシブルドロースティフナーによってハンドリングや乗り心地がより洗練されています。

エクステリアは、フロント・リア・サイドの各アンダースポイラーやルーフスポイラーが、全体を引き締まった印象に変えています。

また、バックドアのアクセントとなる「STI Performance Edition」のエンブレムや、ブラックアウトされた「SYMMETRICAL AWD」のエンブレムも見逃せません。

さらに「STIパフォーマンスエディション PLUSパッケージ」として設定されるパフォーマンスマフラー＆ガーニッシュキットは、センター2本出しという見た目のインパクトに加え、高揚感を誘う心地よいサウンドを奏でます。

インテリアではSTIの刻印が入った専用のシフトノブが装着されるなど、ドライバーのモチベーションを高めるアイテムが盛り込まれました。

インプレッサ STIパフォーマンスエディションの価格（消費税・工賃込）は356万8070円から391万3800円です。

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インプレッサがWRXから独立した現在においても、同車に走行性能を求めるユーザーは少なくないはずでしょう。

かといって、WRXでは予算的に合わないというそんな悩みを持つ人にとって、このインプレッサ STIパフォーマンスエディションは、まさに最高の相棒となってくれるに違いありません。