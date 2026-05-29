小学館ジュニア文庫から、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』の世界観が楽しめる『ズートピア２ アフター・ストーリー また会えたね！』が登場！

ディズニー映画『ズートピア２』の“アフター・ストーリー”短編集で、「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」、そして「ゲイリー」のその後が楽しめます☆

小学館ジュニア文庫 ディズニー『ズートピア２ アフター・ストーリー また会えたね！』

定価：880円（税込）

発売日：2026年5月29日（金）

著者：スーザン・フランシスほか

訳：代田亜香子

仕様：B6変形判・オールカラー・128ページ

収録物語：

・1 ゲイリーのズートピア・ツアー

・2 ジュディとニックのパートナーセラピー

・3 クロウハウザーのお弁当箱をさがせ！

・4 収穫祭は大さわぎ！

・5 ゲイリーのスピーチ大作戦

小学館の小中学生向けレーベル「小学館ジュニア文庫」より、人気シリーズ『ズートピア』の新たな展開として、最新刊『ズートピア２ アフター・ストーリー また会えたね！』が登場！

小学館ジュニア文庫スペシャル『ズートピア２ アフター・ストーリー また会えたね！』は、ディズニー映画『ズートピア２』の“その後”を描いた、ここでしか読めない物語が収録されています。

「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」の活躍はもちろん、作中で印象を残したキャラクター「ゲイリー」のその後の姿にも迫るなど、ファン必読の内容です。

また、本書はオールカラーでイラストをたっぷり収録したビジュアル重視の構成。

読書が苦手なお子さまでも楽しく読み進められます。

はじめての読書に、キャラクターの“その先”を知りたいファンに、おすすめの一冊です☆

まるごとシールブックDX『ズートピア キラキラシールブック』

価格：990円（税込）

発売日：2026年6月19日（金）予定

仕様：A６変形判・シールシート16枚

シリーズ初のホログラムシールブック『ズートピア キラキラシールブック』（まるごとシールブックDX）も登場予定！

「ジュディ・ホップス」、「ニック・ワイルド」、「クロウハウザー」、「フラッシュ」はもちろんのこと、「ゲイリー」や「パウバート」、「ニブルズ」も登場します！

かわいくてかっこいいシールをたっぷり305枚収録。

ポスターシール、キャラクターシール、エンブレムシール、ステーショナリーシールなど、貼って遊ぶ楽しさだけでなく、コレクション心をくすぐり、実用性もあるシールも満載です☆

「こんなニックやジュディ見たことない！」とファン垂涎の新アートも見逃せません。

スペシャル感のあるキラキラ光るホログラム仕様で、プレゼントにも最適なオンリーワンのシールブックとなっています。

映画ノベライズ版も大人気

小学館ジュニア文庫のディズニー映画ノベライズは、映画の感動をもう一度味わえる、想像力をかきたてられると評判の小説シリーズです。

なかでも『ズートピア』『ズートピア２』は、2025年12月のディズニー映画『ズートピア２』公開以降、重版が相次ぐなど大きな反響が（シリーズ累計発行部数59,000部）。

年齢を超えて幅広く支持される定番シリーズとして、いまなお書店でも注目を集めています。

小学館ジュニア文庫『ズートピア』

定価：803円（税込）

著者：スーザン・フランシス

訳：代田亜香子

仕様：新書判・引き出しカラー口絵つき・196ページ

小学館・刊

大人気映画『ズートピア』のノベライズ。

映画の感動を、本でもう一度体験したい方におすすめです。

小学館ジュニア文庫『ズートピア２』

定価：825円（税込）

著者：スティーブ・ベーリング

訳：代田亜香子

仕様：新書判・カラー口絵つき・194ページ

小学館・刊

もちろん『ズートピア2』も小説化。

小中学生でも読みやすい小学館ジュニア文庫で、映画の世界を本でも楽しめます☆

ジュニア文庫、シールブックで、ディズニー映画『ズートピア』の世界がより楽しくなる！

小学館ジュニア文庫スペシャル『ズートピア２ アフター・ストーリー また会えたね！』は発売中、まるごとシールブックDX『ズートピア キラキラシールブック』は2026年6月19日（金）に発売予定です。

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