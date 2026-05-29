

音楽座ミュージカル「マドモアゼル・モーツァルト」 梁 世姫（やん せひ）

音楽座ミュージカル「マドモアゼル・モーツァルト」が開幕した。7月からは大阪、名古屋、広島、東京で上演される。



音楽座ミュージカルは1987年の創設以来、「喪失と再生」をテーマにオリジナルミュージカルを創作し続けているカンパニー。「シャボン玉とんだ宇宙（ソラ）までとんだ」、「リトルプリンス」など深い哲学性と独創性に富んだ作品群は、文化庁芸術祭賞、紀伊國屋演劇賞、読売演劇大賞など数々の受賞歴がある。

今回上演される「マドモアゼル・モーツァルト」は音楽座ミュージカルの代表作の一つ。2021年には明日海りおの主演で上演され、多くの注目を集めた作品だ。

音楽座ミュージカルによる上演は2008年以来、実に18年ぶり。

今回の新演出版では、「リトルプリンス」で初めてタッグを組んだ振付家・KAORIaliveを迎え、よりエモーショナルでダイナミックな世界観を創り上げる。また、音楽は小室哲哉・高田 浩・山口葰也が手がける。主演のモーツァルト役は、岡崎かのん・梁世姫（やん せひ）がダブルキャストで演じる。



音楽座ミュージカル「マドモアゼル・モーツァルト」 左から梁 世姫（やん せひ）、小室哲哉、森 彩香

本作の町田市民ホールでのホームタウン公演が開幕した。

動画はゲネプロを撮影・編集したもの。【動画4分】

STORY 貴族の時代が終わろうとしていた１８世紀末のヨーロッパ。ザルツブルグの平凡な宮廷楽士レオポルトは、末娘エリーザの並外れた音楽の才能に気づく。しかしこの時代、女が作曲家として生きる道はなかった。レオポルトは彼女を男として育てることを決心、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトが誕生した。軽やかで心浮き立つメロディ。モーツァルトは、新曲を次々と発表し、当時の宮廷音楽にセンセーションを巻き起こす…



音楽座ミュージカル「マドモアゼル・モーツァルト」



音楽座ミュージカル「マドモアゼル・モーツァルト」 森 彩香



なお、東京・追加公演チケットの一般発売が、5月30日（土）10:00から開始される。

https://ongakuza-musical.com/2026/mm-4



公演の詳細は公式サイトで。

https://ongakuza-musical.com/works/mm

（文：エントレ編集部）