【動画4分】天才の栄光と葛藤を鮮烈に描き出す 音楽座ミュージカル「マドモアゼル・モーツァルト」全国ツアーが開幕 7月からは大阪、名古屋、広島、東京で上演
音楽座ミュージカル「マドモアゼル・モーツァルト」 梁 世姫（やん せひ）
音楽座ミュージカル「マドモアゼル・モーツァルト」が開幕した。7月からは大阪、名古屋、広島、東京で上演される。
音楽座ミュージカルは1987年の創設以来、「喪失と再生」をテーマにオリジナルミュージカルを創作し続けているカンパニー。「シャボン玉とんだ宇宙（ソラ）までとんだ」、「リトルプリンス」など深い哲学性と独創性に富んだ作品群は、文化庁芸術祭賞、紀伊國屋演劇賞、読売演劇大賞など数々の受賞歴がある。
今回上演される「マドモアゼル・モーツァルト」は音楽座ミュージカルの代表作の一つ。2021年には明日海りおの主演で上演され、多くの注目を集めた作品だ。
音楽座ミュージカルによる上演は2008年以来、実に18年ぶり。
今回の新演出版では、「リトルプリンス」で初めてタッグを組んだ振付家・KAORIaliveを迎え、よりエモーショナルでダイナミックな世界観を創り上げる。また、音楽は小室哲哉・高田 浩・山口葰也が手がける。主演のモーツァルト役は、岡崎かのん・梁世姫（やん せひ）がダブルキャストで演じる。
音楽座ミュージカル「マドモアゼル・モーツァルト」 左から梁 世姫（やん せひ）、小室哲哉、森 彩香
本作の町田市民ホールでのホームタウン公演が開幕した。
動画はゲネプロを撮影・編集したもの。【動画4分】
貴族の時代が終わろうとしていた１８世紀末のヨーロッパ。ザルツブルグの平凡な宮廷楽士レオポルトは、末娘エリーザの並外れた音楽の才能に気づく。しかしこの時代、女が作曲家として生きる道はなかった。レオポルトは彼女を男として育てることを決心、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトが誕生した。軽やかで心浮き立つメロディ。モーツァルトは、新曲を次々と発表し、当時の宮廷音楽にセンセーションを巻き起こす…
音楽座ミュージカル「マドモアゼル・モーツァルト」
音楽座ミュージカル「マドモアゼル・モーツァルト」 森 彩香
なお、東京・追加公演チケットの一般発売が、5月30日（土）10:00から開始される。
https://ongakuza-musical.com/2026/mm-4
公演の詳細は公式サイトで。
https://ongakuza-musical.com/works/mm
（文：エントレ編集部）
音楽座ミュージカル「マドモアゼル・モーツァルト」
【原作】福山庸治『マドモアゼル・モーツァルト』
【演出】相川タロー・ワームホールプロジェクト
【脚本】横山由和・ワームホールプロジェクト
【音楽】小室哲哉・高田 浩・山口葰也
【振付】KAORIalive
【キャスト】
モーツァルト 岡崎かのん／梁 世姫（やん せひ）
コンスタンツェ 森 彩香／北村しょう子
カテリーナ 井田安寿
コンスタンツェの母 清田和美
アンナ 平田 薫／兼崎ひろみ
ナンネル／ツェルリーナ 山西菜音
夜の女王 兼崎ひろみ
パパゲーナ 藤原しおり
ダーメ 姫本梨央
スザンナ 後藤さつき
ケルビーノ 毎原 遥
フィオルデリージ 平田 薫／北村しょう子／森 彩香
ドラベッラ 中橋天音
サリエリ 安中淳也／大須賀勇登
シカネーダー 新木啓介
フランツ 小林啓也／泉 陸
レオポルト 藤田将範／新木啓介
ダ・ポンテ／レポレッロ 上田 亮
ドン・ジョバンニ 大須賀勇登／安中淳也
フィガロ／ナンネルの夫 泉 陸／小林啓也
フェランド 生島稜大
グリエルモ 鎌田武蔵
タミーノ 山口大介
ナンネルの夫 五十嵐 進（ホームタウンプレビュー公演・東京公演のみ）
2026.5.14 時点
※稽古の進行状況等によりキャストは変更する場合がございます。
【ホームタウンプレビュー公演】
町田市民ホール
5月24日（日）13:00
【大阪公演】梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ
7月9日（木）13:00
7月10日（金）14:30
7月11日（土）13:00
【名古屋公演】Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
7月16日（木）18:30
【広島追加公演】上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール）
7月14日（火）13:00
【広島公演】JMSアステールプラザ 大ホール
7月19日（日）13:00
【東京公演】IMM THEATER
7月23日（木）18:30
7月24日（金）13:30/18:30
7月25日（土）12:00/17:00
7月26日（日）11:00/15:00
公式サイト
https://ongakuza-musical.com/works/mm