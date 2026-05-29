競馬の祭典「第９３回日本ダービー」は２８日、出走馬１８頭と枠順が確定、３１日に東京競馬場でゲートインを迎える。３年連続で本命馬が馬券に絡む“ダービー・クイーン”ことフリーアナウンサーでタレントの森香澄（３０）が今年も予想を披露。ドラマやバラエティー番組などでマルチな才能を発揮する“令和のあざと女王”はライヒスアドラーに◎を託した。勝率、連対率の高い絶好１番枠をゲットと追い風も吹く。

ビックリです！スポニチさんで初めてダービーの予想をさせていただいた２３年にタスティエーラ（４番人気）で的中。その後もシンエンペラー（７番人気３着）、マスカレードボール（３番人気２着）が馬券圏内に。なんだか相性がいいみたいです。ダービーは近走成績を考えず、この舞台に合いそうだなという馬を選んでいるのが、うまくいっている理由かもしれません。

３０代で初めて迎えるダービー。最近は自分から「こういうことをやりたい」って動けるようになった気がします。今月からＹｏｕＴｕｂｅチャンネル（森香澄ちゃんねる）を開設しました。ゆくゆくは競馬の企画も考えています。今でもイベントの場で「今週の本命は何？」と聞いてくださることも多く、競馬ファンの方々に応援されていると強く感じます。キャプテン（渡辺）さんたち、ウイニング競馬のメンバーも出てくれるかな？

４年連続の的中が懸かる今年の本命はライヒスアドラーです。東スポ杯２歳Ｓ（３着）、弥生賞ディープインパクト記念（２着）、皐月賞（３着）の安定した成績はもちろんですが、特に皐月賞が強い競馬でした。前の馬が有利な中で、後ろから追い上げた走りはダービー向きに見えました。先週は今村聖奈騎手のオークスＶに大感動。今週は今村騎手と同期の佐々木騎手が大仕事の予感です。

２番手はロブチェン。共同通信杯（３着）は負けましたが、最後まで差を詰めていましたよね。皐月賞があまりに強かったけど、東京でも実績を残しているのが心強いです。３番手はパントルナイーフ。やっぱりルメールさん、木村厩舎、東スポ杯２歳Ｓ優勝はイクイノックスとイメージがかぶるんです。イクイノックスはずっと追いかけていた馬ですし、反撃を期待します。後はゴーイントゥスカイ。テレビ東京杯の青葉賞からダービー馬が出るのは、テレ東、いやウイニング競馬班の悲願なんです（笑い）。

最近、韓国の競馬場に行ってきました。馬券も凄く当たって、ダービーに向けての運気も最高潮！その様子はＹｏｕＴｕｂｅでお届けできると思うので、ぜひご覧ください。

○…１番枠は０８〜１０年にディープスカイ、ロジユニヴァース、エイシンフラッシュが３連勝を飾った。１３年にキズナが勝利、１９年は単勝９３．１倍の１２番人気ロジャーバローズが激走Ｖを決めた。１８頭立てとなった９２年以降、１番枠は勝率１５．２％。連対率２４．２％は共にトップの数字。楽にインを取れ、コースロスなく運べる内枠の優位は揺るがない。