ハイラックスをフルモデルチェンジ

トヨタは5月28日、ピックアップトラックの『トヨタ・ハイラックス』をフルモデルチェンジして発売した。

【画像】『サイバー・スモウ』に進化したヘビーデューティ・ピックアップ、新型『トヨタ・ハイラックス』を見る 全42枚

1968年の初代誕生以来、世界190以上の国と地域で販売されてきたハイラックスは、その高い品質・耐久性・信頼性で人々の暮らしと仕事を支え続けてきた貨客車である。



トヨタは2026年5月28日『トヨタ・ハイラックス』をフルモデルチェンジして発売した。 トヨタ

9代目となる新型モデルでは、力強さと先進性を融合させたエクステリアへの刷新に加え、走行性能の向上、安全・安心機能やコネクティッド機能の拡充が図られた。

日本市場に導入される新型ハイラックスのグレード展開は、ベースとなる『Z』と、より個性とタフさを際立たせた『Zアドベンチャー』の2グレードが設定され、いずれもダブルキャブの5名乗車仕様となる。

パワートレインは、2.8L直噴ターボディーゼルで、駆動方式はパートタイム4WD、トランスミッションには6速オートマチック『6スーパーECT』が組み合わされる。

新型ハイラックスはトヨタ・モーター・タイランドのバンコー工場で生産されており、日本市場における月販基準台数は690台と発表されている。

価格は489万800円（Z）から550万円（Zアドベンチャー）となっている。

『サイバー・スモウ』がキーワードの強靱なスタイリング

新型ハイラックスのエクステリアは、道具としての力強さはそのままに、よりソリッドでシャープなスタイルへと進化を遂げた。

デザインのキーワードには『サイバー・スモウ（Cyber SUMO）』が掲げられ、相撲力士の「立ち合い」から着想を得たオーバーフェンダーやフロントグリル、バンパーの造形により、安定した佇まいと力強い存在感がフロントビューにもたらされた。



トヨタは2026年5月28日『トヨタ・ハイラックス』をフルモデルチェンジして発売した。 トヨタ

さらに『Zアドベンチャー』では、より魅せるスタイルを追求し、タフさを強調する『フロントロアバンパーガーニッシュ』や、マッシブな印象を際立たせる『スポーツバー』などにより、より高い存在感を示している。

ヘッドライトは先進的なデザインの『フルLEDランプ』で、オートレベリング付きの『バイビームLEDヘッドランプ』と『LEDクリアランスランプ（デイタイムランニングランプ併用）』、そして『LEDターンランプ』を備えている。また、リアコンビネーションランプと前後フォグランプも全てLEDとなっている。

足元には265/60R18サイズのタイヤと、18インチアルミホイールを標準装備し、ホイールの仕上げはZが『切削光輝』、Zアドベンチャーが『マットグレー』となる。

ボディカラーは5色を設定

ボディサイズは全長5325mm、全幅1885mm、全高1865mmで、1ナンバー登録となる。

ボディカラーは標準色に『シルバーメタリック』、『アッシュ』、『アティチュードブラックマイカ』、『サルファメタリック（Zアドベンチャーのみ）』と、メーカオープション色（3万3000円高）の『プラチナホワイトパールマイカ』の5色が設定されている。

最大積載量500kgの荷台は、最大床面長1565mm、最小床面長1105mm、開口幅1380mm、荷台高480mm、テールゲートの高さ870mmとなっている。

形状はフラットで積みやすく、さらにテールゲート部分を開くと裏面がフラットな『デッキスペース』となるほか、開閉をダンパーでアシストする『テールゲートアシスト』も用意されている（Zアドベンチャーに標準、Zは販売店装着オプション設定）。

また、テールゲート開口時の地上高は845mmとなっているが、リヤクォーターパネル左右に足をかけるための『デッキステップ』が設けられ、荷物の積み下ろしや乗降を容易にしている。

高い視認性と操作性のインテリア

インテリアは、インストルメンタルパネルの形状を悪路走行時でも車両の姿勢を把握しやすい水平基調とし、中央に独立配置された『12.3インチHDディスプレイ』と、幅広く直線的なセンターコンソールを配置し、タフで逞しい印象が強調されている。

運転操作に必要なスイッチ類はコンソール下部に集約され、ナビゲーションやエアコン操作との区別を明確にすることで、高い視認性と操作性を実現した。また、スマートフォンのワイヤレス充電にも対応している。



トヨタは2026年5月28日『トヨタ・ハイラックス』をフルモデルチェンジして発売した。 トヨタ

メーターパネルは『12.3インチカラーメーター＋マルチインフォメーションディスプレイ』となっており、気分に合わせて『カジュアル』、『スマート』、『タフ』、『スポーティ』の4つのテイストに表示切り替えができる。

マルチインフォメーションディスプレイは同時に複数の情報を表示できるほか、中央に地図を表示することができ、ステアリングスイッチで拡大表示に切り替えることもできる。

『12.3インチHDディスプレイ』は、センター通信型コネクティッドナビに対応するほか、通信が途切れた際でも続けてナビ機能が利用できる車載ナビ機能も備えている。

前席は2脚ともパワーシート（運転席8ウェイ、助手席4ウェイ）を備えるほか、後席は4:6分割でチップアップ可能で、積載する荷物などにあわせて多彩なアレンジが可能となっている。

ラダーフレームを継承、安全機能も拡充

新型ハイラックスのプラットフォームは、東南アジア地域などで展開する、悪路での高い信頼性を誇るラダーフレーム車『IMV（Innovative International Multipurpose Vehicle）』シリーズで鍛えられた、伝統の『ラダーフレーム構造』を採用、サイドフレーム断面の板厚増加などによって、車両全体のねじれや曲げに対する剛性バランスを追求し、オンロードも含めた扱いやすさを実現している。

そのほか、フロアパネルのスポット溶接の打点数を36か所追加することでフロア剛性を高め、床の振動やこもり音を抑制、操縦安定性や乗り心地も向上させている。



トヨタは2026年5月28日『トヨタ・ハイラックス』をフルモデルチェンジして発売した。 トヨタ

また、今回電動パーキングブレーキの採用により、『全車速追従機能付レーダークルーズコントロール』に『停止保持機能』を追加、長距離運転時の渋滞なども快適にサポートできるようになった。

同様にパワーステアリングも電動化された。すっきりとしたステアリングフィールと低速時の取り回しの良さを実現しながら、オフロード走行時にはステアリングへのキックバックを低減し、安定した操舵に貢献する。

安全・安心装備機能も拡充

安全・安心装備である『トヨタセーフティセンス』の機能拡充も図られ、一般道でのステアリングやブレーキ操作をアシストする『プロアクティブドライビングアシスト』や『プリクラッシュセーフティ』での、交差点右折時の対向直進車ならびに右左折時の対向方向からの横断歩行者を検知する機能も追加された。

そのほか、車両が『DCM（車載通信機）』を通じてセンターと常時接続することで、最新の地図や交通情報を活用できる『ディスプレイオーディオ・プラス（コネクティッドナビ対応）』や、エアバッグ作動時に自動でオペレーターに接続する『ヘルプネット』や『ソフトウェアアップデート』などのコネクティッド機能を備え、車両機能の継続的な進化を可能とした（コネクティッドナビは新車より5年間は無料、6年目以降はTコネクトとの契約更新にて有償利用）。