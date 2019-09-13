◇女子ゴルフツアー リゾートトラスト・レディース第1日（2026年5月28日 福島県 グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）

主催者推薦出場でツアー初優勝を狙う吉沢柚月（22＝三菱電機）が5バーディー、3ボギーの70で回り、首位と4打差の6位につけた。メルセデスランク1位の佐久間朱莉（23＝大東建託）が66をマークし2週連続首位発進。ささきしょうこ（29＝エスプール）も首位に並んだ。

吉沢が好位置につけた。1番で8メートル、2番で4メートルを沈めるなど3連続バーディーで滑り出し29パットで難関グリーンを攻略。風の中でボギーを3つに抑えて「流れを切らさずいけた」と胸を張った。

今季はQTランク76位と出場機会が限られる立場で臨みながら出場した5試合は全て予選通過し暫定リランキング14位。来月下旬に控える第1回リランキング後の出場権もほぼ手中にし今後はシード獲得、そしてツアー初優勝が目標になる。

まずは「トップ10の壁」を破りたい。アマ時代から54試合に出場し、20位以内は10回あるが、トップ10は一度もない。その原因については「最終日にパットを決め切れないので流れをつくれない」と分析している。距離感を磨く練習の効果でパットに手応えを感じる今週は不本意な記録を止めるチャンスだ。

「欲を出してスコアが出るタイプではない。一打に集中します」と吉沢。視線の先に推薦出場からの“下克上V”がある。