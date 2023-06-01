timelesz松島聡「ピーチ・ジョン」でルームフレグランススプレープロデュース “恋人目線”な新WebCMも
【モデルプレス＝2026/05/29】timelesz（タイムレス）の松島聡が、イメージモデルを務める「ピーチ・ジョン」の新Web動画「恋する、ルームウェア いつか、優しい思い出になる」編Full.verに出演する。29日10時のWeb動画Full.ver公開に先駆けて、同日4時にShort.verが「ピーチ・ジョン」公式YouTubeチャンネルで公開される。
【写真】timelesz松島聡、ルームウェア着こなし恋人目線のワンシーン
動画では松島が、同日に発売する「ピーチ・ジョン」の新作ルームウェアを着用。さらに、同日発売となる松島が香りをプロデュースしたルームフレグランススプレーが登場する。一緒に暮らす中で喧嘩をしてしまい、松島のとある行動をきっかけに仲直りする物語を恋人目線で楽しめる。テーマソングは、timeleszの最新アルバム「MOMENTUM」（読み：モーメンタム）に収録されている「Love Letter」。同時に特設ページで公開するメイキング動画では、貴重な撮影の様子を見ることができ、インタビューでは松島がルームウェア・ルームフレグランススプレーのお気に入りポイントなどを語っている。
Web動画で松島が着用している夏の新作ルームウェアと、松島のこだわりが詰まったルームフレグランススプレーは29日10時より「ピーチ・ジョン」公式通販サイトおよび全国のストアにて販売。ルームウェアは涼しげかつナチュラルなカラーで、ルームウェア・パジャマとしてはもちろん、ワンマイルウェアとしても使いやすいデザインとなっている。ルームフレグランススプレーは、松島もお気に入りの、甘さのあるウッディムスクの香り。ボトルの裏面には、松島の愛犬・ビスケットをイメージしたイラストが描かれている。また対象商品を購入すると、先着順で松島が商品を着用した画像のオリジナルポストカードをプレゼントする企画も実施される。（modelpress編集部）
―ルームウェアのお気に入りポイント
今回も、まず素材がすごく良いです。「ピーチ・ジョン」さんのルームウェアは着ていていつもストレスがないんですけど、チクチクしないし、突っ張り感も無いんです。
― 松島さんプロデュース・ルームフレグランススプレーのこだわりポイント
たくさんありますが、まずデザイン性のある箱ですね。「ピーチ・ジョン」さんといえばピンク色のイメージが強いのでそれとはギャップを出したくて、大理石調の少し大人っぽい、高級感のあるデザインにさせていただきました。そして香りは、ウッディムスクの香り。僕は普段甘い香りが好きなのですが、ワンプッシュでも持続性がある、ほのかに甘い香りにさせていただきました。
― 動画を見る方へメッセージ
素敵なルームウェアと、「ピーチ・ジョン」さんとのコラボレーションでは初挑戦のルームフレグランススプレー。香りと共に、癒やしの時間を皆さんに過ごしていただけたらと思います。僕もきっと長く愛用するので、ぜひおそろっちしてください！
【Not Sponsored 記事】
◆松島聡、恋人目線を楽しめる「ピーチ・ジョン」新WebCM出演
動画では松島が、同日に発売する「ピーチ・ジョン」の新作ルームウェアを着用。さらに、同日発売となる松島が香りをプロデュースしたルームフレグランススプレーが登場する。一緒に暮らす中で喧嘩をしてしまい、松島のとある行動をきっかけに仲直りする物語を恋人目線で楽しめる。テーマソングは、timeleszの最新アルバム「MOMENTUM」（読み：モーメンタム）に収録されている「Love Letter」。同時に特設ページで公開するメイキング動画では、貴重な撮影の様子を見ることができ、インタビューでは松島がルームウェア・ルームフレグランススプレーのお気に入りポイントなどを語っている。
◆松島聡、ルームフレグランスをプロデュース
Web動画で松島が着用している夏の新作ルームウェアと、松島のこだわりが詰まったルームフレグランススプレーは29日10時より「ピーチ・ジョン」公式通販サイトおよび全国のストアにて販売。ルームウェアは涼しげかつナチュラルなカラーで、ルームウェア・パジャマとしてはもちろん、ワンマイルウェアとしても使いやすいデザインとなっている。ルームフレグランススプレーは、松島もお気に入りの、甘さのあるウッディムスクの香り。ボトルの裏面には、松島の愛犬・ビスケットをイメージしたイラストが描かれている。また対象商品を購入すると、先着順で松島が商品を着用した画像のオリジナルポストカードをプレゼントする企画も実施される。（modelpress編集部）
◆松島聡インタビュー
―ルームウェアのお気に入りポイント
今回も、まず素材がすごく良いです。「ピーチ・ジョン」さんのルームウェアは着ていていつもストレスがないんですけど、チクチクしないし、突っ張り感も無いんです。
― 松島さんプロデュース・ルームフレグランススプレーのこだわりポイント
たくさんありますが、まずデザイン性のある箱ですね。「ピーチ・ジョン」さんといえばピンク色のイメージが強いのでそれとはギャップを出したくて、大理石調の少し大人っぽい、高級感のあるデザインにさせていただきました。そして香りは、ウッディムスクの香り。僕は普段甘い香りが好きなのですが、ワンプッシュでも持続性がある、ほのかに甘い香りにさせていただきました。
― 動画を見る方へメッセージ
素敵なルームウェアと、「ピーチ・ジョン」さんとのコラボレーションでは初挑戦のルームフレグランススプレー。香りと共に、癒やしの時間を皆さんに過ごしていただけたらと思います。僕もきっと長く愛用するので、ぜひおそろっちしてください！
【Not Sponsored 記事】