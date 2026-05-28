「阪神２−４日本ハム」（２８日、甲子園球場）

１８年ぶりの交流戦３連勝発進となった日本ハム・新庄剛志監督は「もうタイガース戦は終わったんで。次のジャイアンツ戦に向けて勉強して切り替えてやっていきます」と語った。

「デカかったね。本当に」と指揮官が明かしたように、勝負の趨勢を決めた九回の１点。選手起用や采配のアヤがあった。１死三塁から奈良間にはヒットエンドランを何度も仕掛けた。そして粘って四球を選び、一、三塁と状況が変わった。ここで新庄監督は三塁走者の清宮幸に代えて代走・矢沢を告げた。

「矢沢君を送って、セーフティースクイズで大山君のグラブトスが浮いてくれと。１点取りに行こうと。矢沢君ならかえってきてくれると」と意図を明かし、「ミットの網は引っかかるんですよね。それがそうなってくれたんでよかった」と説明。ファーストミットは通常のグラブより長さがあるため、グラブトスは反動が大きい分、浮いてしまう傾向がある。

そこまで綿密にイメージを想定して出したセーフティースクイズ。これがダメ押しした。「奈良間君が粘ってくれて四球とってくれて。奈良間君の時に（三塁走者を）矢沢君に交代させようかなと思ったんですけど、ここじゃないなと思って」と指揮官。奈良間の打席で初球にスクイズのダミーサインを送って相手にプレッシャーをかけるなど「僕が何かやってくるのは分かっていると思うので。選手たちも大変ですよ」と語っていた。