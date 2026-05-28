Aile The Shota、日本武道館公演が決定 来年3月に開催 ツアーファイナルで発表しファン歓喜
2021年にBMSGからデビューしたアーティスト・Aile The Shotaが、来年3月13日に日本武道館公演を開催することを発表した。28日に開催したツアーファイナルのZepp DiverCity公演で発表した。
【写真】ロゴも公開！ソロ歌手として始動することを報告した三山凌輝
2月にリリースした2ndアルバム『REAL POP 2』を携え、3月より自身最大規模となる全国11都市ツアー『Aile The Shota Oneman Tour 2026 “キセキセツ”』を開催したAile The Shota。
『REAL POP 2』は、2024年11月にリリースされた1stアルバム『REAL POP』で掲げた“本質的で大衆的であること”というコンセプトを継承し、そのスピリットをさらに進化させた第2章となる作品。Aile The Shotaならではの感性とクリエイティビティで、J-POPシーンに新たな風を吹き込む1作となっている。
公演は、『REAL POP 2』の世界観を体現するようなステージ演出で構成され、1曲目はアルバム同様「開花宣言」からスタート。DJ、Drums、Guitar、Bass、Keyboardからなる5人編成のバンドメンバーに加え、11名のダンスクルー・ODORI、さらにスペシャルゲストとして世界屈指のダンスクルー・RHT.の10名も参加し、総勢26名による華々しく迫力あるパフォーマンスで会場を魅了した。
さらに、国内外の数々のアーティストの振付を手掛けるダンスチーム・GANMIよりSotaがサプライズ出演。会場の熱気をさらに高めた。
本編終了後のアンコールでは、再び「開花宣言」を披露。曲中のMCにて、「2027年3月13日。日本武道館で待っているぞ！」と、「Aile The Shota Oneman Live 2027 in 日本武道館」の開催がサプライズ発表された。会場に集まった観客はもちろん、YouTubeでライブ配信を視聴していたファンからも歓喜の声があふれた。
なお、ファイナル公演の模様は、Aile The Shota公式YouTubeチャンネルにてアーカイブ配信中だ。
【写真】ロゴも公開！ソロ歌手として始動することを報告した三山凌輝
2月にリリースした2ndアルバム『REAL POP 2』を携え、3月より自身最大規模となる全国11都市ツアー『Aile The Shota Oneman Tour 2026 “キセキセツ”』を開催したAile The Shota。
公演は、『REAL POP 2』の世界観を体現するようなステージ演出で構成され、1曲目はアルバム同様「開花宣言」からスタート。DJ、Drums、Guitar、Bass、Keyboardからなる5人編成のバンドメンバーに加え、11名のダンスクルー・ODORI、さらにスペシャルゲストとして世界屈指のダンスクルー・RHT.の10名も参加し、総勢26名による華々しく迫力あるパフォーマンスで会場を魅了した。
さらに、国内外の数々のアーティストの振付を手掛けるダンスチーム・GANMIよりSotaがサプライズ出演。会場の熱気をさらに高めた。
本編終了後のアンコールでは、再び「開花宣言」を披露。曲中のMCにて、「2027年3月13日。日本武道館で待っているぞ！」と、「Aile The Shota Oneman Live 2027 in 日本武道館」の開催がサプライズ発表された。会場に集まった観客はもちろん、YouTubeでライブ配信を視聴していたファンからも歓喜の声があふれた。
なお、ファイナル公演の模様は、Aile The Shota公式YouTubeチャンネルにてアーカイブ配信中だ。