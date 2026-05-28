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YouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」が、「【1人暮らし節約生活】旨い飯が食べたい！仕事終わりに疲れが吹っ飛ぶ最高に美味しい3日間の晩ご飯！！」と題した動画を公開しました。動画では、仕事終わりでも手軽に作れる、1食500円以下の満足感たっぷりな節約献立3日分を紹介しています。



1日目は、1食約340円で作る「とろっとナスのスタミナ炒め定食」。乱切りにしたピーマンとナス、薄くそぎ切りにした鶏もも肉にフライパンの上で直接片栗粉をまぶし、こんがりと焼き上げます。みりんや醤油、にんにくチューブで味付けをした一品に、しゅんさんは「ナスがトロっとして激ウマ」「お米が進むご飯でした」と絶賛しました。



2日目の「鯖のトマト味噌煮込み定食」（約490円）では、解凍したサバをフライパンに入れ、料理酒とにんにくで少し煮込みます。その後、トマト缶と醤油、味噌を加えて落とし蓋をし、じっくりと煮込みます。サバとトマトの旨味を味噌が包み込む、和洋折衷のおかずが完成しました。



3日目は小松菜、ミニトマト、鶏もも肉を使った「鶏ももの美味しい炒め物定食」（約450円）が登場します。マヨネーズ、米酢、創味シャンタンなどの調味料で炒め合わせた一品に、「調味料の配合が完璧」「是非作ってみて下さい！！」と太鼓判を押しました。



毎日の献立に悩む方や、食費を抑えつつ美味しいものを食べたい方は、ぜひ動画を参考にして作ってみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

動画内で紹介された「とろっとナスのスタミナ炒め」の作り方です。



［材料］

・鶏もも肉 1/2枚

・ナス 1本

・ピーマン 2個

・片栗粉 適量

・サラダ油 適量

・塩コショウ 適量

・みりん 適量

・醤油 適量

・料理酒 適量

・にんにくチューブ 適量



［作り方］

1. ピーマンとナスを一口大にカットし、鶏もも肉は斜めに薄くそぎ切りにする。

2. フライパンに鶏もも肉とナス、ピーマンを入れ、片栗粉をしっかりまぶす。

3. サラダ油を回しかけてから火にかけ、焼いていく。

4. 焼き色がついたら裏返し、塩コショウを振って全体に火を通す。

5. みりん、醤油、料理酒、にんにくチューブを加え、最後に調味料をなじませて完成。