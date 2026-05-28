俳優・香川照之（市川中車）の長男で歌舞伎俳優の市川團子（だんこ）が、ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・午後８時）の公式インスタグラムに登場した。

２８日に「扮装公開」と題し、「森可成の三男。幼い頃より織田信長に小姓として仕えて、やがて近習となる。＃森乱（もり らん） ／ ＃市川團子」とキャラクターを含めて紹介。りりしい撮影姿が掲載された。

森乱は森蘭丸とも呼ばれ、本能寺の変では明智光秀の急襲を受け、信長とともに若くして討ち死にしたとされる。

美男子として知られる森乱。きりっとしたまなざしにフォロワーは「團子さん！？わーますます素敵すぎて！」「見目麗しい乱殿」「まぁ、男前になって 目元はお父様似かな」「名前がどうする家康同様森乱名義になってる！」「イケメン」「心臓ドギューン！！！！となりました」「いよいよ登場ですね！」と騒然。

一方で「本能寺が近づいてきてることが分かる」「本能寺の変が近づいてるんだな」「どうなるか」と物語の山場にドキドキする声も上がっている。

２１歳で大河デビューとなった團子は、俳優・香川照之（市川中車）の長男。２０１２年６月に東京・新橋演舞場の「スーパー歌舞伎 ヤマトタケル」ワカタケル役で初舞台を踏み、５代目市川團子を襲名。若手花形として活躍している。昨年１１月に信長役を演じる俳優・小栗旬が代表取締役社長を務める「トライストーン・エンタテイメント」に所属することを