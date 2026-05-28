【男性が選んだ】「横顔が美しいと思う20代女性俳優」ランキング！ 2位「中条あやみ」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月22〜27日の期間、全国10〜60代の男性229人を対象に、20代俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「横顔が美しいと思う20代女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
1997年生まれ、大阪府出身の俳優・モデルです。2015年のポカリスエットのCMで話題を集め、キリン「午後の紅茶」や「キリン一番搾り 糖質ゼロ」、Google Pixelなど数多くのCMに起用されています。高い好感度に加え、映像の中で美しく映える完璧な横顔のラインは、見る者に洗練された強い印象を与え続けています。
▼回答者コメント
「フェイスラインがシャープで首へのつながりが滑らかです」（50代男性／東京都）
「鼻筋がすっと通っていてフェイスラインが綺麗で、横顔のシルエットがとても整っているから」（40代男性／大阪府）
「日本人離れした高い鼻筋と、小顔さが際立つ横顔はまさに芸術品の域です」（40代男性／宮城県）
堂々の1位に輝いたのは今田美桜さんです。福岡県出身の俳優で、数多くの話題作に出演しています。2018年のドラマ『花のち晴れ〜花男Next Season〜』（TBS系）でブレーク後、『半沢直樹』（TBS系）や『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』（テレビ朝日系）などの大ヒットシリーズに参加しました。近年も『いちばんすきな花』（フジテレビ系）などで好演し、2025年にはNHK連続テレビ小説『あんぱん』で主演を務めます。鼻筋の通った立体的で美しい横顔も魅力的で、多くのファンを魅了しています。
▼回答者コメント
「目が大きくて顔が小さく、骨格が綺麗で横顔が素敵だとおもう」（30代男性／その他）
「東京メトロの化粧品関連の車内動画広告での横顔が印象的」（30代男性／埼玉県）
「目が大きくて、色白の綺麗な肌がバランスがとれていてとても美しいから」（30代男性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：中条あやみ／42票
1997年生まれ、大阪府出身の俳優・モデルです。2015年のポカリスエットのCMで話題を集め、キリン「午後の紅茶」や「キリン一番搾り 糖質ゼロ」、Google Pixelなど数多くのCMに起用されています。高い好感度に加え、映像の中で美しく映える完璧な横顔のラインは、見る者に洗練された強い印象を与え続けています。
「フェイスラインがシャープで首へのつながりが滑らかです」（50代男性／東京都）
「鼻筋がすっと通っていてフェイスラインが綺麗で、横顔のシルエットがとても整っているから」（40代男性／大阪府）
「日本人離れした高い鼻筋と、小顔さが際立つ横顔はまさに芸術品の域です」（40代男性／宮城県）
1位：今田美桜／57票
堂々の1位に輝いたのは今田美桜さんです。福岡県出身の俳優で、数多くの話題作に出演しています。2018年のドラマ『花のち晴れ〜花男Next Season〜』（TBS系）でブレーク後、『半沢直樹』（TBS系）や『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』（テレビ朝日系）などの大ヒットシリーズに参加しました。近年も『いちばんすきな花』（フジテレビ系）などで好演し、2025年にはNHK連続テレビ小説『あんぱん』で主演を務めます。鼻筋の通った立体的で美しい横顔も魅力的で、多くのファンを魅了しています。
▼回答者コメント
「目が大きくて顔が小さく、骨格が綺麗で横顔が素敵だとおもう」（30代男性／その他）
「東京メトロの化粧品関連の車内動画広告での横顔が印象的」（30代男性／埼玉県）
「目が大きくて、色白の綺麗な肌がバランスがとれていてとても美しいから」（30代男性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)