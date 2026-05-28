シュウ ウエムラのフィックス ミスト新登場♡くすみ補正で晴れやかな美肌へ

これからの季節、メイク崩れはもちろん、夕方のくすみまで気になりますよね。そんな夏のベースメイクに心強い新作として、「シュウ ウエムラ」から「アンリミテッド メイクアップ フィックス ミスト レッド」が登場します。メイクをキープするだけではなく、くすみ補正*¹で肌印象をぱっと明るく整えてくれる新発想のアイテム♡メイクの仕上がりを美しく保ちながら、気分まで軽やかにしてくれそうです。

“赤”の力で肌印象を明るく演出

「アンリミテッド メイクアップ フィックス ミスト レッド」は、シュウ ウエムラらしい“赤”の美しさに着目した新作フィックスミストです。

ボトルを振るたび、水彩のような血色感を演出するパールが広がり、肌に自然な明るさをプラス。

ファンデーションやパウダーによる乾いた印象、夕方のくすみなど、気になる“肌曇り”をメイクアップ効果で整えます。

さらに、40μmの超微粒子ミストがふんわり均一に広がり、メイクの上に軽やかなヴェールをオン。シュウ ウエムラ史上最長となる28時間*³のメイクキープを叶えてくれるのも魅力です。

桜をイメージしたやさしい香りもポイント。メイクの仕上げにひと吹きするたび、気分まで華やかに切り替わります♪

*¹メイクアップ効果による。

*³シュウ ウエムラ調べ。個人差があります。

ジバンシイのハイライターで夏の輝きを♡透明感をまとう限定コレクション登場

保湿ケアも叶える新作ミスト

美しい仕上がりをキープしながら、肌へのうるおいケアも意識されているのがうれしいポイント。

配合された“スムース リフレクト コンプレックス*²”には、乳酸、グルコノラクトン（角質柔軟成分）、ナイアシンアミド（保湿成分）を採用。

乾燥しがちな肌にもなじみやすく、しっとりとなめらかな印象へ導きます。

容量は100mL、価格は4,620円。全国発売日は2026年6月1日（月）、先行予約は2026年5月25日（月）から全国のシュウ ウエムラ店舗（一部店舗を除く）とZOZO COSMEでスタートします。

あわせて「ペタル55 ファンデーションブラシ（限定カラー）」も数量限定で発売。価格は6,930円。深みのある赤が映える限定デザインで、毎日のメイク時間をさらに特別に彩ってくれます♡

*²乳酸、グルコノラクトン、ナイアシンアミド

夏のメイクに心地よい仕上げを♡

汗や湿気が気になる季節こそ、ベースメイクの仕上げにひと工夫を。シュウ ウエムラの新しいフィックス ミストは、メイクキープとうるおい、さらに透明感まで欲張りたい日にぴったりです♡

ふんわり軽やかなミストと自然な血色感で、朝のきれいな仕上がりを気持ちよくキープ。毎日のメイクに頼れる存在として、ぜひチェックしてみてくださいね。