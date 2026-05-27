◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２７日、栗東トレセン

父子３代制覇の偉大な記録がかかる無傷３連勝中のコンジェスタス（牡３歳、栗東・高野友和厩舎、父コントレイル）は、栗東・坂路を単走で５４秒１―１２秒６。体調の良さを感じさせる軽やかな前肢の運びで、リズム良く駆け上がった。管理する高野調教師が共同会見に応じた。一問一答は以下の通り。

―前走の京都新聞杯を振り返って。

「ひと言で言えば強かったなと思いました。負かした相手も強い馬でしたし、コンジェスタス自身が完璧なレースをしたかと言えばそうでもない。それでも勝ち切る辺りが能力かなと思い、たいしたもんだなと思いました」

―３戦無敗。負けない要因は。

「ここまでの走ったＧ２までのレベルでしたら、能力が凌駕していたなということだと思います」

―前走から中２週での出走。レース後のダメージは。

「もちろんそこは気にしてチェックするべき事項でしたが、幸いにも少しゆっくりする期間を作れて、その時点でも大丈夫かなと思いながら、乗ってみても大丈夫だなということで、幸い、思ったよりも表に出てくるダメージは、見た感じ、触った感じは無かったので、良かったなと思いました」

―５月２０日の坂路での動きは。

「レースから間が空いてないところで、中２週で最高の状態に持って行こうと考えた場合に、語弊があるかもしれませんが、京都競馬場で素晴らしい追い切りが出来たなという風に落とし込んで、その負荷を上手に使おうかなという意図なので、この中間はやり込む意図が全然無くて、コンディションを整えようかなという感じでした。１週前はジョッキー（西村淳也騎手）に乗ってもらって、ジョッキーの視点での感触を聞いてみたいなという意図で、ゆっくりと上がってもらいました」

―５月２４日の坂路での追い切りの意図は。

「出た時計は予定より少し速くなってしまったなと思いますが、ゆっくりでいいけど、併せで少し気は抜かない。気を入れながら、遊ぶ要素を少し排除して、少し真剣に８００メートルをしっかり走ってもらおうかなという意図でした。ただ、時計はそんなに要らないよという意図です」

―調教での左回りの走りは。

「うちの厩舎は今だけではなくて、平時から左回り右回り入れていますが、コンジェスタスに関しては特に左右の差はないかなと認識していまして、今週も全然問題ないなという感じで走れてました。左回りだから何かっていう感じのことは思っていないですね」

―今日の坂路での最終追い切りの評価は。

「やり過ぎだけは注意だなと臨みまして、その通りに馬もリラックスして入れましたし、その通り、最後も余裕を持ち、やっていたんですけれども、無理もなく、整えるという感じでしたが、いい今日だったかなと思います」

―現時点での状態は。

「京都新聞杯から幸いにも無事で、感触としてはその時よりは上のものを感じることが出来ています。コンジェスタスとしては最高の状態になっているかなと思います」

―現時点で感じる馬自身の成長は。

「人間に例えるとトレーニングをして大会に臨もうという目的のある者が、トレーニングをしながらだんだん体が動けるようになっていったり、タイムが上がっていったりすると思うんですけれども、そういうことがコンジェスタスにも起きていて、調教をして競馬をしながら、体力も付いてきて、動ける体になってきているというのが、成長といえば成長なのかなと思います」

―距離延長はどうか。

「自分としては距離に関しては問題ないなという認識はしています。京都新聞杯もレースレベルは高かったと思いますし、最後に脚を伸ばしながら勝ち切るくらいですから、２４００メートルをこなすスタミナは持っているんじゃないかなと思います」

―祖父はディープインパクト、父はコントレイルとダービー馬の血統。

「強く意識はしていないんですけれども、無敗の３冠馬の血を２代に渡って受け継いでいますから、その血は偉大だなと京都新聞杯の後は思っていましたね」

―トレーナーとしてダービーに管理馬を送り出す気持ちは。

「ダービーというのは、日本で競馬に関わる人々全てが目標にしているレースだと思います。そこに最終バトンを受けて送り出すというのは、ものすごい緊張感があります。責任も感じますし、本当に他のレースとは違う、いい緊迫感を持って仕事に臨めているなという感じですね」

―天気予報では当日は気温が高い。

「暑さはあんまり強くない可能性はあるなと見ています。気温は低い方がいいなと思いますが、今は東京競馬場はエアコンも完備されてますし、対処はしますけれども、大丈夫だと思います」

―最後に意気込みを。

「幸い、京都新聞杯の後も状態が上がっている認識は持っていますし、コンジェスタスに関してはとてもいい状態でダービーに臨めると思います。日本ダービーは、日本の競馬に関わる者、生産者、育成者の皆様、馬主の皆様、我々厩舎関係者、騎手、ほぼ全員が目標にするレースですし、うちの馬だけではなく全頭が素晴らしい仕上げで臨まれると思いますので、競馬の祭典という日本ダービーをファンの皆様、記者の皆様も含めて、全員で存分に楽しんでいただけたらなと思います」