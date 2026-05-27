昨年の下部ツアーでブレイクした女子プロが親友と息もぴったりの写真2枚を公開 ファンは思わず「間違い探し???」
皆吉愛寿香が自身のインスタグラムを更新。親友の高橋しずくと仲良く並んで撮った2枚の写真を投稿した。
【写真】去年と今年、2枚の写真を見比べ！「間違い探し???」（全2枚）
これは日本女子プロゴルフ協会による選手たちのプロフィール写真撮影会の時のオフショット。1枚目が今年のバーション、2枚目は2025年バーションだ。2枚を見比べた皆吉は「手組んでピース以外ポーズ出てこない！ 髪色は変化したよ！ ズッ友！笑笑笑」と楽しそうだ。確かに立ち位置こそ入れ替わっているものの、髪色の明るさの変化まで2人の息はピッタリのように見える。この投稿を見た高橋も髪色について「来年は何色かな〜」とコメントすると、皆吉は「ワクワク」と返信していた。またファンからも「2人共可愛い」「二枚の写真の間違い探し???」「お二人の素敵な笑顔はプライスレスです」などのコメントが寄せられていた。皆吉は昨年のステップ・アップ・ツアー「ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース」で嬉しい初優勝を飾ったのをはじめ、20試合に参戦し17試合で予選通過、10試合でトップ10に入るという好成績。明治安田ステップランキングで2位に入り、今年のレギュラーツアー前半戦の出場権を獲得している。今年もこれまで10試合に参戦し、「ブリヂストンレディス」で5位タイに入るなど、暫定リランキングは5位につけ、年間の出場権もほぼ手中にしている。皆吉とは同い年、プロ入り同期の高橋もステップ1勝。昨年のファイナルQTで5位に入り、今年のレギュラーツアー前半戦の出場権を獲得した。現在、暫定リランキングは27位につけており、中盤戦出場権の獲得を目指している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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