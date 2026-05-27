ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第２０回「本物の平蜘蛛」が２４日に放送された。

上杉攻めで劣勢となり、柴田勝家（山口馬木也）と意見がぶつかり、勝手に離脱帰国した羽柴秀吉（池松壮亮）に織田信長（小栗旬）が激高。死罪が免れられない状況の中で、秀長（仲野太賀）が助命嘆願のため奔走。

織田重臣たちに協力を求めて回り、このところ出番がなかった明智光秀（要潤）が登場したが…。

別人のように目に力がなく、「私ごときが何かを言ったところで、上様のお気持ちを変えることは、できますまい」と。

将軍足利義昭（尾上右近）への忠義が厚かったが、義昭が信長に追放され、すっかり落胆して闇落ちしており「この胸の奥に、公方様をお救いできなかった悔みが、いまだに…小さな火種としてくすぶっておる。上様もお見通しのはずじゃ…」とつぶやいた。

弱々しい言葉とは対照的に、なぜか鮮やかな真っ赤な着物をきており、ネットでは「珍しい色の着物だ…」「着物めっちゃ赤いな」「シャア専用光秀」「めっちゃ赤いぞ光秀」「光秀何その着物」「パリコレみたいな服着てはるな」「びっくりした」「着物すごいな。柄が気になって話入ってこない」と笑いが広がった。

本能寺が遠くないことをうかがわせる光秀に「光秀久しぶりじゃん！元気！？」「歴代大河の明智光秀の中で一番好きだわ」「明智・無気力・光秀」「光秀謀反フラグ！」「しょんぼり光秀が傾く日も近い」「順調に本能寺数値たまってる」「光秀闇堕ちしてるやんけ」「まさに盛大なフラグ」「こんな早くから裏切りの原因語っちゃうのも珍しいな」と反応する投稿が集まった。