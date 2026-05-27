





【材料】（2人分）



白菜キムチ 100g

中華麺(冷やし中華用) 2玉

ハム 4枚

トマト 1個

キュウリ 1/2本

ミョウガ 1~2個

<タレ>

酒 大さじ 1/2

砂糖 大さじ 1/2

しょうゆ 大さじ 1/2

練り白ゴマ 大さじ 1

みそ 小さじ 2

鶏ガラスープの素 小さじ 2/3

水 50ml



【下準備】



1、白菜キムチが大きい場合は、食べやすい大きさに切る。ハムは半分に切り、さらに細切りにする。トマトはヘタをくり抜いて半分に切り、さらに薄切りにする。キュウリは斜め薄切りにし、さらに細切りにする。ミョウガは縦半分に切り、さらに縦薄切りにする。＜タレ＞の材料を混ぜ合わせ、冷蔵庫で冷やす。







【作り方】



1、たっぷりの熱湯に中華麺を入れ、ほぐれたらザルに上げてゆで汁をきり、冷水で洗って氷水でしっかり締め、水気をしっかりきって器に盛り分ける。







2、白菜キムチ、ハム、トマト、キュウリ、ミョウガを盛り合わせ、食べる直前に＜タレ＞をかける。







具がたくさん冷やし中華 家族に好評 by杉本 亜希子さん【材料】（2人分）白菜キムチ 100g中華麺(冷やし中華用) 2玉ハム 4枚トマト 1個キュウリ 1/2本ミョウガ 1~2個<タレ>酒 大さじ 1/2砂糖 大さじ 1/2しょうゆ 大さじ 1/2練り白ゴマ 大さじ 1みそ 小さじ 2鶏ガラスープの素 小さじ 2/3水 50ml【下準備】1、白菜キムチが大きい場合は、食べやすい大きさに切る。ハムは半分に切り、さらに細切りにする。トマトはヘタをくり抜いて半分に切り、さらに薄切りにする。キュウリは斜め薄切りにし、さらに細切りにする。ミョウガは縦半分に切り、さらに縦薄切りにする。＜タレ＞の材料を混ぜ合わせ、冷蔵庫で冷やす。【作り方】1、たっぷりの熱湯に中華麺を入れ、ほぐれたらザルに上げてゆで汁をきり、冷水で洗って氷水でしっかり締め、水気をしっかりきって器に盛り分ける。2、白菜キムチ、ハム、トマト、キュウリ、ミョウガを盛り合わせ、食べる直前に＜タレ＞をかける。

【No.2】フレッシュな旨み爆発！トマトとツナの焦がしねぎだれサラダ麺







【材料】（2人分）



中華麺(冷やし中華用生麺) 2玉

トマト 1個

ツナ(缶:塩・油漬け) 1缶

貝われ菜 1/2パック(20g)

顆粒中華スープの素 小さじ 1/2

黒コショウ 少々

<焦がし葱醤油>

白ネギ 1/2本

ゴマ油 大さじ 1

しょうゆ 大さじ 2

酢 大さじ 2



【下準備】



1、トマトは8等分のくし切りに、貝われ菜は根を落とし、洗う。白ネギはみじん切りにする。大きめの鍋に湯を沸かす。







【作り方】



1、ツナは油をきって、小鉢などに入れ、顆粒中華スープの素、コショウを和える。下準備のトマトを入れて、さっと合わせる。







2、中華麺は規定時間通り茹で、流水でよく冷やし、水気を切る。







3、＜焦がし葱醤油＞を作る。小さめのフライパンにゴマ油を熱し、白ネギを炒める。焦げ目がついてきたら、しょうゆ、酢を入れ、半量ほどになるまで煮詰める。







4、皿に、麺、貝われ菜、(1)のトマトをのせる。仕上げに(3)の＜焦がし葱醤油＞をかける。







トマトとツナの焦がしねぎだれサラダ麺【材料】（2人分）中華麺(冷やし中華用生麺) 2玉トマト 1個ツナ(缶:塩・油漬け) 1缶貝われ菜 1/2パック(20g)顆粒中華スープの素 小さじ 1/2黒コショウ 少々<焦がし葱醤油>白ネギ 1/2本ゴマ油 大さじ 1しょうゆ 大さじ 2酢 大さじ 2【下準備】1、トマトは8等分のくし切りに、貝われ菜は根を落とし、洗う。白ネギはみじん切りにする。大きめの鍋に湯を沸かす。【作り方】1、ツナは油をきって、小鉢などに入れ、顆粒中華スープの素、コショウを和える。下準備のトマトを入れて、さっと合わせる。2、中華麺は規定時間通り茹で、流水でよく冷やし、水気を切る。3、＜焦がし葱醤油＞を作る。小さめのフライパンにゴマ油を熱し、白ネギを炒める。焦げ目がついてきたら、しょうゆ、酢を入れ、半量ほどになるまで煮詰める。4、皿に、麺、貝われ菜、(1)のトマトをのせる。仕上げに(3)の＜焦がし葱醤油＞をかける。

【No.3】ナンプラー香るエスニック冷やし中華で気分はベトナム旅







【材料】（2人分）



中華麺 2玉

むきエビ 10尾

キュウリ 1/4本

ニンジン 少々

セロリ 40g

紫玉ネギ 1/6個

サニーレタス 2枚

ピーナッツ 大さじ 2

サラダ油 大さじ 2

<エスニックダレ>

ナンプラー 大さじ 3

酢 大さじ 2

水 50ml

砂糖 大さじ 1.5

ニンニク(すりおろし) 小さじ 1/2

赤唐辛子 1/2本

ライム 1/2個

ミントの葉 少々



【下準備】



1、むきエビは背ワタを取る。熱湯でサッとゆで、ザルにあけて水気をきる。







2、キュウリ、ニンジン、セロリは長さ5cmのせん切りにする。紫玉ネギは薄くスライスする。サニーレタスは洗い、水気を拭き取ったら食べやすい大きさにちぎる。



3、ピーナッツは殻をむき、粗いみじん切りにする。＜エスニックダレ＞の鷹の爪は種を取り除き、みじん切りにする。ライムは中央を2枚だけ飾り用に輪切りにし、残りは搾っておく。



【作り方】



1、＜エスニックダレ＞の材料をボウルに入れ、混ぜ合わせておく。







2、ピーナッツとサラダ油をフライパンに入れ、香りが出るまで揚げ煮する。







3、熱湯で、中華麺を表示通りの時間でゆでる。冷水にとり冷やして、しっかり水気をきる。







4、麺を器に盛り、エビと野菜をのせる。(2)を油ごと上からかけ、(1)の＜エスニックダレ＞をかける。ライムを飾り、ミントの葉をちぎって散らす。



食べるときは豪快に具材を混ぜて召し上がってください。







【このレシピのポイント・コツ】



ミントの葉が苦手な方は、香菜や大葉に変えても美味しいです。



ライムはレモンで代用できます。



エスニック冷やし中華【材料】（2人分）中華麺 2玉むきエビ 10尾キュウリ 1/4本ニンジン 少々セロリ 40g紫玉ネギ 1/6個サニーレタス 2枚ピーナッツ 大さじ 2サラダ油 大さじ 2<エスニックダレ>ナンプラー 大さじ 3酢 大さじ 2水 50ml砂糖 大さじ 1.5ニンニク(すりおろし) 小さじ 1/2赤唐辛子 1/2本ライム 1/2個ミントの葉 少々【下準備】1、むきエビは背ワタを取る。熱湯でサッとゆで、ザルにあけて水気をきる。2、キュウリ、ニンジン、セロリは長さ5cmのせん切りにする。紫玉ネギは薄くスライスする。サニーレタスは洗い、水気を拭き取ったら食べやすい大きさにちぎる。3、ピーナッツは殻をむき、粗いみじん切りにする。＜エスニックダレ＞の鷹の爪は種を取り除き、みじん切りにする。ライムは中央を2枚だけ飾り用に輪切りにし、残りは搾っておく。【作り方】1、＜エスニックダレ＞の材料をボウルに入れ、混ぜ合わせておく。2、ピーナッツとサラダ油をフライパンに入れ、香りが出るまで揚げ煮する。3、熱湯で、中華麺を表示通りの時間でゆでる。冷水にとり冷やして、しっかり水気をきる。4、麺を器に盛り、エビと野菜をのせる。(2)を油ごと上からかけ、(1)の＜エスニックダレ＞をかける。ライムを飾り、ミントの葉をちぎって散らす。食べるときは豪快に具材を混ぜて召し上がってください。【このレシピのポイント・コツ】ミントの葉が苦手な方は、香菜や大葉に変えても美味しいです。ライムはレモンで代用できます。

暑さが増してくる初夏、食べたくなるのはやっぱり冷たい麺！今回はE・レシピで人気の冷やし中華・冷やし麺レシピを厳選してご紹介します。手作りゴマダレの定番アレンジから、トマト＆ツナの洋風サラダ麺、ナンプラー香るエスニック冷やし中華まで、この夏の食卓をひんやり爽やかに彩るレシピが勢ぞろいです。■【人気レシピNo.1】手作りゴマダレが決め手！具がたくさん冷やし中華家族から「また作って！」とリクエストされる、具だくさん冷やし中華はまさに王道中の王道。シャキシャキッとした野菜とツルッとした冷麺に、杉本亜希子さん直伝の手作りゴマ風味タレがしっかり絡んで、コク旨な味わいに大満足。市販のタレでは出せない深みのある旨みがクセになります。お子さまにも喜ばれるので、家族みんなで囲む夕食の定番として大活躍してくれる一品です！■【2位以降も絶品ぞろい】洋風＆エスニック！冷やし麺のレパートリーを広げよう暑い日にもさらりと食べられる洋風アレンジ冷やし麺！フレッシュなトマトの酸味とツナの旨みに、焦がしねぎだれの香ばしさが重なり合い、ジュワッと口の中で広がる満足感。15分で完成する手軽さも嬉しく、平日のランチや一人ごはんにも大活躍します。サラダ感覚で野菜もたっぷり摂れる、初夏にぴったりの爽やかな一皿ですよ。定番に飽きたらエスニック冷やし中華でガラリと気分転換！ナンプラーに甘さと辛さを絶妙に効かせたベトナム風エスニックダレが、ツルッとした麺と香り高い香味野菜にとろりと絡み、ひと口食べれば旅行気分が広がります。パクチー好きにはたまらない一杯で、いつもの食卓に新鮮なサプライズを届けてくれる変化球レシピ。おもてなしや週末ランチにも◎です。■シーン別に楽しむ初夏の冷やし麺まとめ今回は初夏にぴったりな冷やし麺レシピ3選をご紹介しました。家族ごはんには手作りゴマダレの「具だくさん冷やし中華」、一人ランチや平日ごはんにはさっぱりおしゃれな「トマトとツナのサラダ麺」、気分転換やおもてなしには香り華やぐ「エスニック冷やし中華」と、シーンや気分に合わせて使い分けてみてください。ひんやり冷たい麺で、今年の初夏を美味しく乗り切りましょう！(E・レシピ編集部)