日清食品は、「カップヌードル ロブスター完熟トマト」「日清のどん兵衛ボストン風クラムチャウダーうどん」「日清焼そばU.F.O.メキシカンタコス味焼そば」を6月8日に発売しする。

今年は国際的なスポーツイベントが多数開催される中、世界各地の食文化への関心が高まっている。そこで今回、“グルメ”を通じて北中米の魅力を感じてもらえるよう、日清食品の人気3ブランドから、カナダ、アメリカ、メキシコのグルメの味わいをイメージした「日清 北中米トリオ」を発売する。

「カップヌードル ロブスター完熟トマト」は、カナダの名物として知られるロブスターの濃厚な旨みをベースに、完熟トマトの甘みと酸味を加えた、コク深い味わいが特長。具材には、エビ風ボール（卵白を主原料としたエビエキス入りのボール形状の具材）、キャベツ、ニンジンを合わせ、満足感のある一杯に仕上げた。



「日清のどん兵衛ボストン風クラムチャウダーうどん」

「日清のどん兵衛 ボストン風クラムチャウダーうどん」は、アサリだしをきかせたまろやかでクリーミーなスープが特長とのこと。具材には、ポテト、ニンジン、たまごを加え、彩り豊かな一杯に仕上げた。



「日清焼そばU.F.O.メキシカンタコス味焼そば」

「日清焼そばU.F.O.メキシカンタコス味焼そば」は、肉の旨みとトマトの酸味をベースにハラペーニョの辛みをきかせた、後引く味わいのサルサソースが特長となっている。「特製チーズパウダー」を仕上げにかければ、チーズのコクが際立つ濃厚で奥深い味わいを楽しめる。

“スーパーゴール級”のおいしさが自慢の「日清 北中米トリオ」を、ぜひ食べてほしい考え。

［小売価格］各248円（税別）

［発売日］6月8日（月）

日清食品＝https://www.nissin.com/jp