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YouTubeチャンネル「ドコモラボチャンネル」が、「【実質無料の罠】ドコモ光が6月から激変！損しないための最強立ち回り術【GMOとくとくBB】」と題した動画を公開した。動画では、6月から適用されるドコモ光とahamo光の工事費値上げや「実質無料」ルールの改定について、その詳細と損をしないための対策を解説している。



動画内では、ドコモラボのドッくんとモコが、6月1日以降の申し込みから適用される2つの大きな変更点を取り上げている。1つ目は工事費の改定だ。物価高騰を背景に、ドコモ光とahamo光の新規工事費が一律で値上げされる。一般的なタイプAやBで屋内配線工事がある場合、2万2000円から2万8600円へと6600円の値上がりとなる。特に、一部のケーブルテレビ回線を使うタイプCへの変更では、最大1万2100円も値上げされる点に注意を促した。



2つ目は、「新規工事料実質無料特典」のルール改定である。これまでは利用開始の翌月から、工事費の分割払いと同額のdポイントが還元され、実質無料となっていた。しかし、新ルールではポイント還元の開始が「7カ月後」に後ろ倒しされる。これにより、最初の半年間は実費で工事費を支払わなければならないうえに、2年で解約した場合は残り半年分のポイントが還元されずに消滅するという「罠」が仕掛けられていると指摘。実質無料を完全に達成するには、最低でも2年半の利用が必須になるという。



これらの「ダブルパンチ」となる改定に対する最強の立ち回りとして、ドッくんは5月31日23時59分までの旧ルール適用期間中の申し込みを強く推奨している。さらに、「GMOとくとくBB」経由で申し込むことで、最大10万円の乗り換えサポートや最大8万4000円のキャッシュバック、Wi-Fi 7対応ルーターの無料レンタルなどが適用される「神キャンペーン」の活用も提案した。ドコモ光の導入を検討している人は、キャンペーンを最大限に活用できる今のうちに手続きを進めるのが賢明な選択と言えそうだ。