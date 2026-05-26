双子出産の中川翔子、手料理一挙公開 彩り豊かな離乳食にも反響「品数豊富で豪華」「見てるだけで楽しい」
【モデルプレス＝2026/05/26】歌手でタレントの中川翔子が5月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理や双子の離乳食を公開した。
【写真】41歳双子出産タレント「豪華」鶏肉と豆腐ハンバーグなど手料理披露
中川は「今日はわたしがこしらえた鶏肉と豆腐ハンバーグ ひじき、枝豆、椎茸、えのきいり！トマト玉ねぎサラダ ホルモンキャベツ茄子いため タイのおさしみ大葉にんにくあえ ミルキークィーン麦ご飯 おいしかたー」（※原文ママ）と献立を記し、食卓を公開。「水抜きした豆腐 鶏ひき肉 刻んだ椎茸 枝豆 えのきいり！豆腐ハンバーグ」とコメントして刻んだネギと大根おろしのかかった豆腐ハンバーグの写真と、「インスタで見かけたタイの大葉おつまみ 作ってみたらおいしかった」「たいのさしみをカットしてごま油 にんにくすりおろし ポン酢ちょびっと 柚子胡椒 いりごま 大葉 韓国のりであえるよ」と作り方などをつづった料理の写真もそれぞれ投稿している。
また、「離乳食 まだうどんもう少し潰した方が良い」と細かくカットした麺の上に肉や野菜のペーストをのせたものがメインとなる2人分の離乳食も披露している。
これらの投稿に、ファンからは「見てるだけで楽しい」「品数豊富で豪華」「忙しい中たくさん作っててすごい」「肉と魚と野菜のバランスがちょうどいい」「参考にします」「彩り綺麗な離乳食」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】41歳双子出産タレント「豪華」鶏肉と豆腐ハンバーグなど手料理披露
◆中川翔子、手料理＆離乳食公開
中川は「今日はわたしがこしらえた鶏肉と豆腐ハンバーグ ひじき、枝豆、椎茸、えのきいり！トマト玉ねぎサラダ ホルモンキャベツ茄子いため タイのおさしみ大葉にんにくあえ ミルキークィーン麦ご飯 おいしかたー」（※原文ママ）と献立を記し、食卓を公開。「水抜きした豆腐 鶏ひき肉 刻んだ椎茸 枝豆 えのきいり！豆腐ハンバーグ」とコメントして刻んだネギと大根おろしのかかった豆腐ハンバーグの写真と、「インスタで見かけたタイの大葉おつまみ 作ってみたらおいしかった」「たいのさしみをカットしてごま油 にんにくすりおろし ポン酢ちょびっと 柚子胡椒 いりごま 大葉 韓国のりであえるよ」と作り方などをつづった料理の写真もそれぞれ投稿している。
◆中川翔子の投稿に反響
これらの投稿に、ファンからは「見てるだけで楽しい」「品数豊富で豪華」「忙しい中たくさん作っててすごい」「肉と魚と野菜のバランスがちょうどいい」「参考にします」「彩り綺麗な離乳食」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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