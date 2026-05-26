丸山桂里奈、広々自宅で綿飴作り 3歳娘とともに楽しむ姿公開「素敵な空間」「羨ましすぎ」と反響続々
【モデルプレス＝2026/05/26】元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が5月25日、自身のInstagramを更新。娘と綿飴を作る様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】43歳元なでしこ「家広い」自宅で綿飴作り楽しむ姿披露
丸山は「今朝、ラヴィットのスタッフさんに綿飴機をいただきました。ありがとございます」（※原文ママ）とつづり、娘と一緒に作っている写真を複数枚投稿。綿飴を作る動画ではコツを掴んだ様子でくるくると綿を巻き付けていく様子を披露した。「とても喜んでいました、一緒に作れるのもいいですね」と娘が喜んでいたことも明かしている。
この投稿には「素敵な空間」「羨ましすぎ」「家広い」「みんなに愛される娘さんですね」「綿飴が自宅で作れるって素敵」「フワフワで美味しそう」「娘ちゃんも楽しそう」「親子で一緒にできるのがいいね」「お料理の第一歩だ」などとコメントが寄せられている。
丸山は、2020年9月に元サッカー日本代表の本並健治氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】43歳元なでしこ「家広い」自宅で綿飴作り楽しむ姿披露
◆丸山桂里奈、手に入れた綿飴機での綿飴づくり披露
丸山は「今朝、ラヴィットのスタッフさんに綿飴機をいただきました。ありがとございます」（※原文ママ）とつづり、娘と一緒に作っている写真を複数枚投稿。綿飴を作る動画ではコツを掴んだ様子でくるくると綿を巻き付けていく様子を披露した。「とても喜んでいました、一緒に作れるのもいいですね」と娘が喜んでいたことも明かしている。
◆丸山桂里奈の投稿に反響
この投稿には「素敵な空間」「羨ましすぎ」「家広い」「みんなに愛される娘さんですね」「綿飴が自宅で作れるって素敵」「フワフワで美味しそう」「娘ちゃんも楽しそう」「親子で一緒にできるのがいいね」「お料理の第一歩だ」などとコメントが寄せられている。
丸山は、2020年9月に元サッカー日本代表の本並健治氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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