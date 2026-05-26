Snow Man、ユニット曲含むサブスク未解禁72曲配信スタート「Make It Hot」「IX Guys Snow Man」など【配信開始楽曲リスト】
【モデルプレス＝2026/05/26】Snow Manが、これまでリリースしたシングル・アルバム収録曲のうち、サブスク未解禁だった計72曲を6月1日に配信開始すると発表した。
【写真】スノメンバー「めめもいる」渋谷駅前でのオーラダダ漏れショット
今回はグループ名義の楽曲のみならず、アルバムのみに収録されていた各ユニット曲も配信されることとなり、Snow Manの全楽曲をストリーミングサービスやダウンロードサービスで聴くことが可能となる。（modelpress編集部）
・1st Debut Single「D.D.／Imitation Rain」
Snow World
・3rd Single「Grandeur」
Big Bang Sweet
・4th Single「HELLO HELLO」
YumYumYum 〜SpicyGirl〜
・5th Single「Secret Touch」
Christmas wishes
My Sweet Girl
・6th Single「ブラザービート」
REFRESH
From Today
・7th Single「オレンジkiss」
Wonderful！ × Surprise！
Feel the light, Lovely
・8th Single「タペストリー／W」
Luv Classic
NO SURRENDER！
・9th Single「Dangerholic」
ANY ＆ EVERY
ベストフレンド
・10th Single「LOVE TRIGGER／We'll go together」
NEXT
ココロヒトツ
・11th Single「BREAKOUT／君は僕のもの」
ドレス＆タキシード
What's your color？
・12th Single「SERIOUS」
ばきゅん
・1st Album「Snow Mania S1」
Infighter
TIKI TIKI
Delicious！！！
HELLO HELLO −Movie Ver.−
Be Proud！
GRATITUDE
Acrobatic
Boogie Woogie Baby
Vanishing Over
IX Guys Snow Man
Don't Hold Back
Make It Hot
Lock on！
P.M.G. 深澤辰哉／向井康二／宮舘涼太
ADDICTED TO LOVE 岩本照／ラウール／佐久間大介
360m 渡辺翔太／阿部亮平／目黒蓮
・2nd Album「Snow Labo. S2」
Toxic Girl
Brand New Smile
BOOM BOOM LIGHT
キッタキッテナイ
Movin' up
This is LOVE
HYPNOSIS 岩本照／向井康二／目黒蓮
ガラライキュ！ 深澤辰哉／ラウール／渡辺翔太
Color me live… 阿部亮平／宮舘涼太／佐久間大介
・3rd Album「i DO ME」
Super Deeper
8月の青
Two 渡辺翔太／目黒蓮
Bass Bon ラウール／佐久間大介
Vroom Vroom Vroom 岩本照／深澤辰哉／宮舘涼太
Gotcha！ 向井康二／阿部亮平
・4th Album「RAYS」
リンディーララ
endless night
君へ贈る応援歌
これが愛じゃないのなら
ROCK 'N' ROLL
Wha cha cha
KATANA
GLITCH 岩本照／ラウール
Hot Flow 目黒蓮／佐久間大介
ナイトスケープ 深澤辰哉／阿部亮平／宮舘涼太
星のうた 渡辺翔太／向井康二
・5th Album「音故知新」
Spark！！
くちびる
嫉妬ガール
Miss Brand−New Friday Night
約束は君と
Days
愛のせいで
Symmetry 岩本照／深澤辰哉
ART 阿部亮平／目黒蓮
地球［ヨミ：あい］してるぜ 宮舘涼太／佐久間大介
サンシャインドリーマー ラウール／渡辺翔太／向井康二
Nine Snow Charge！！
【Not Sponsored 記事】
【写真】スノメンバー「めめもいる」渋谷駅前でのオーラダダ漏れショット
◆Snow Man、サブスク未解禁曲を6月1日より配信
今回はグループ名義の楽曲のみならず、アルバムのみに収録されていた各ユニット曲も配信されることとなり、Snow Manの全楽曲をストリーミングサービスやダウンロードサービスで聴くことが可能となる。（modelpress編集部）
◆6月1日からの配信開始楽曲リスト
・1st Debut Single「D.D.／Imitation Rain」
Snow World
・3rd Single「Grandeur」
Big Bang Sweet
・4th Single「HELLO HELLO」
YumYumYum 〜SpicyGirl〜
・5th Single「Secret Touch」
Christmas wishes
My Sweet Girl
・6th Single「ブラザービート」
REFRESH
From Today
・7th Single「オレンジkiss」
Wonderful！ × Surprise！
Feel the light, Lovely
・8th Single「タペストリー／W」
Luv Classic
NO SURRENDER！
・9th Single「Dangerholic」
ANY ＆ EVERY
ベストフレンド
・10th Single「LOVE TRIGGER／We'll go together」
NEXT
ココロヒトツ
・11th Single「BREAKOUT／君は僕のもの」
ドレス＆タキシード
What's your color？
・12th Single「SERIOUS」
ばきゅん
・1st Album「Snow Mania S1」
Infighter
TIKI TIKI
Delicious！！！
HELLO HELLO −Movie Ver.−
Be Proud！
GRATITUDE
Acrobatic
Boogie Woogie Baby
Vanishing Over
IX Guys Snow Man
Don't Hold Back
Make It Hot
Lock on！
P.M.G. 深澤辰哉／向井康二／宮舘涼太
ADDICTED TO LOVE 岩本照／ラウール／佐久間大介
360m 渡辺翔太／阿部亮平／目黒蓮
・2nd Album「Snow Labo. S2」
Toxic Girl
Brand New Smile
BOOM BOOM LIGHT
キッタキッテナイ
Movin' up
This is LOVE
HYPNOSIS 岩本照／向井康二／目黒蓮
ガラライキュ！ 深澤辰哉／ラウール／渡辺翔太
Color me live… 阿部亮平／宮舘涼太／佐久間大介
・3rd Album「i DO ME」
Super Deeper
8月の青
Two 渡辺翔太／目黒蓮
Bass Bon ラウール／佐久間大介
Vroom Vroom Vroom 岩本照／深澤辰哉／宮舘涼太
Gotcha！ 向井康二／阿部亮平
・4th Album「RAYS」
リンディーララ
endless night
君へ贈る応援歌
これが愛じゃないのなら
ROCK 'N' ROLL
Wha cha cha
KATANA
GLITCH 岩本照／ラウール
Hot Flow 目黒蓮／佐久間大介
ナイトスケープ 深澤辰哉／阿部亮平／宮舘涼太
星のうた 渡辺翔太／向井康二
・5th Album「音故知新」
Spark！！
くちびる
嫉妬ガール
Miss Brand−New Friday Night
約束は君と
Days
愛のせいで
Symmetry 岩本照／深澤辰哉
ART 阿部亮平／目黒蓮
地球［ヨミ：あい］してるぜ 宮舘涼太／佐久間大介
サンシャインドリーマー ラウール／渡辺翔太／向井康二
Nine Snow Charge！！
【Not Sponsored 記事】