MEGUMI、4ヶ月で4キロ減量したダイエット法告白「激しい運動は必要ない」
【モデルプレス＝2026/05/26】女優のMEGUMI が24日放送の MBS／TBS系「日曜日の初耳学」（毎週日曜22時〜）に出演。自身も実践しているダイエットを明かした。
【写真】44歳美人女優、キャミワンピ姿で肌見せ
番組ではMEGUMIが4ヶ月で4キロ痩せたというダイエット法を紹介。MEGUMIは40代に突入し、ダイエットに挑戦したところ「激しい運動は必要ない」と実感したそうで「生きているだけで痩せるようなメカニズムを自分の生活に入れる」「生活の中の仕組みを変える」ことが大事だと語った。
また「ダイエットの1番の敵は血糖値。血糖値がバーンと上がるとそれが脂肪に変わる。血糖値をいかに上げないかを意識しなきゃいけなくて」と力説。そこでMEGUMIは「食べた後に動くと血糖値の上昇を抑えてくれる」と話し「食べた瞬間10回スクワットするとちょっと歩くとか、それをやることで血糖値の上昇をかなり抑えてくれるので、食べた後に動く」と伝えていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆MEGUMI、4ヶ月で4キロ減量に成功したダイエット法紹介
番組ではMEGUMIが4ヶ月で4キロ痩せたというダイエット法を紹介。MEGUMIは40代に突入し、ダイエットに挑戦したところ「激しい運動は必要ない」と実感したそうで「生きているだけで痩せるようなメカニズムを自分の生活に入れる」「生活の中の仕組みを変える」ことが大事だと語った。
◆MEGUMI、血糖値の上昇を抑える方法を伝授
また「ダイエットの1番の敵は血糖値。血糖値がバーンと上がるとそれが脂肪に変わる。血糖値をいかに上げないかを意識しなきゃいけなくて」と力説。そこでMEGUMIは「食べた後に動くと血糖値の上昇を抑えてくれる」と話し「食べた瞬間10回スクワットするとちょっと歩くとか、それをやることで血糖値の上昇をかなり抑えてくれるので、食べた後に動く」と伝えていた。（modelpress編集部）
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