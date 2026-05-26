キャンドゥから、ハワイを舞台にしたディズニー・アニメーション映画『リロ＆スティッチ』デザインシリーズが登場。

いきいきと表情豊かな暴れん坊のエイリアン「スティッチ」と仲間たちを描いたグッズ全40種がラインナップされます☆

キャンドゥ ディズニー「スティッチ」グッズ

発売日：2026年5月28日（木）より順次

販売店舗：全国のキャンドゥ店舗(一部店舗を除く)、Can★Doネットショップ

銀河連邦の天才科学者「ジャンバ博士」が626番目に作った試作品エイリアン「スティッチ」

試作番号にちなんで6月26日は「スティッチの日」と制定されています。

キャンドゥより発売される「スティッチ」シリーズでは「スティッチの日」を前に夏のおでかけにぴったりなグッズを新たにラインナップ。

少女「リロ」の愛情に触れて家族（オハナ）を知った「スティッチ」の愛らしい仕草がたくさんです。

今回は「スティッチ」だけでなく「スティッチ」の特別な仲間、キュートなエイリアンの「エンジェル」や食いしん坊の「ルーベン」なども加わり更に賑やかに！

大きな耳に個性的な表情が魅力的な仲間たちと「リロ」の大事なぬいぐるみ「スクランプ」のちょっぴりユニークでチャーミングなたたずまいにも注目です。

また、「エンジェル」を見つめる「スティッチ」の姿がとってもキュートな左右で色違いの靴下や、肩から下げるとまるで「スティッチ」と一緒に歩いているように見えるかわいいデザインのフロストトートバッグなどデザイングッズが豊富。

ボトルストラップやポーチ付きレジャーシートはアウトドアシーンでも活躍してくれます。

やんちゃな「スティッチ」たちがいっぱいのグッズ全40種がラインナップ☆

マーカーチャーム

価格：110円（税込）※ブラインド仕様

「スティッチ」や「エンジェル」「スクランプ」「ルーベン」「スパーキー」たちをデザインしたマーカーチャーム。

どのキャラクターが出てくるか、開封するまでお楽しみのブラインド仕様になっています。

クリアミニミニバッグ

価格：220円（税込）※ブラインド仕様

お菓子や小物などを入れておける、ミニサイズのバッグ。

バッグやリュックにつけて一緒にお出かけできるボールチェーン付きです。

フェイスタオル／ハンドタオル

グッズ名・価格：

・フェイスタオル 330円（税込）

・ハンドタオル 110円（税込）

様々なポーズをとる「スティッチ」をデザインしたフェイスタオル。

両手を上げながらお口を開く「スティッチ」をアップでプリントしたハンドタオルも登場します。

ボトルストラップ

価格：220円（税込）

ペットボトルに取り付けることができるボトルストラップ。

「スティッチ」カラーを基調にした、アウトドアシーンで大活躍してくれるディズニーグッズです。

ビニールナップザック／ビニール巾着セット

価格：各220円（税込）

水濡れに強いビニール素材を使用したナップザックと巾着セット。

「エンジェル」や「スクランプ」とのペアアートも楽しめます。

舟形保冷バッグ／スクエア保冷バッグ

価格：各440円（税込）

サマーシーズンのマストアイテムである保冷バッグも「スティッチ」デザインでラインナップ。

ランチタイムやお出かけ時に大活躍してくれること間違いなしです。

「エンジェル」や「スクランプ」「ルーベン」も登場する、ちょっとしたおでかけや夏のレジャーに活躍するグッズ。

キャンドゥにて2026年5月28日より順次販売が開始されるディズニー「スティッチ」グッズの紹介でした☆

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post かわいい保冷バッグやビニール巾着セットなど全40種！キャンドゥ ディズニー「スティッチ」グッズ appeared first on Dtimes.