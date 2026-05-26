堀未央奈、ベアトップ×“超ミニ”ボトムで美脚全開「デコルテが眩しい」「お人形さんみたい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/26】元乃木坂46の堀未央奈が5月25日、自身のInstagramを更新。ベアトップのコーディネートを公開した。
【写真】29歳元乃木坂46人気メン「脚の長さレベチ」大胆肌見せのベアトップ×ミニコーデ
堀は、「in Croatia coming soon」とクロアチアでのショットであるとつづり、テラス席の椅子に座ったオフショットを投稿。淡いピンクベージュと白のベアトップに白いショート丈のボトムスを合わせたコーディネートで、スラリとした脚と、華奢な肩のライン、そして美しいデコルテが際立っている。また、同じコーディネートでサングラスをかけたショットや、旅の様子なども投稿している。
この投稿に、ファンからは「首から肩のラインが美しすぎる」「デコルテが眩しい」「夏らしさ全開でよく似合ってる」「小物使いもおしゃれ」「お肌が白くてお人形さんみたい」「続報待っています」「脚の長さレベチ」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳元乃木坂46人気メン「脚の長さレベチ」大胆肌見せのベアトップ×ミニコーデ
◆堀未央奈、ベアトップコーデ公開
堀は、「in Croatia coming soon」とクロアチアでのショットであるとつづり、テラス席の椅子に座ったオフショットを投稿。淡いピンクベージュと白のベアトップに白いショート丈のボトムスを合わせたコーディネートで、スラリとした脚と、華奢な肩のライン、そして美しいデコルテが際立っている。また、同じコーディネートでサングラスをかけたショットや、旅の様子なども投稿している。
◆堀未央奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「首から肩のラインが美しすぎる」「デコルテが眩しい」「夏らしさ全開でよく似合ってる」「小物使いもおしゃれ」「お肌が白くてお人形さんみたい」「続報待っています」「脚の長さレベチ」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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