2児の母・木下優樹菜、おにぎり＆鶏つくね弁当公開「シンプルで美味しそう」「お子さんたちも喜びそう」と反響
【モデルプレス＝2026/05/26】元タレントの木下優樹菜が5月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。3人分の弁当を公開した。
【写真】芸人の30代元妻「大きさが均一で形が綺麗」鶏つくね・おにぎり・野菜のヘルシー弁当
木下は、手作り弁当が3つ並んだ写真を投稿。それぞれの弁当箱には、ラップで包んだおにぎりが2つ、こんがりとした焼き色のついた鶏つくねが3つ、マヨネーズを添えたスティック状のきゅうりとカニカマが盛り付けられており、ヘルシーな仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「鶏つくねの大きさが均一で形が綺麗」「シンプルで美味しそう」「おにぎりの具材が気になる」「お子さんたちも喜びそう」「食欲そそられる」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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【写真】芸人の30代元妻「大きさが均一で形が綺麗」鶏つくね・おにぎり・野菜のヘルシー弁当
◆木下優樹菜、鶏つくね弁当披露
木下は、手作り弁当が3つ並んだ写真を投稿。それぞれの弁当箱には、ラップで包んだおにぎりが2つ、こんがりとした焼き色のついた鶏つくねが3つ、マヨネーズを添えたスティック状のきゅうりとカニカマが盛り付けられており、ヘルシーな仕上がりとなっている。
◆木下優樹菜の投稿に「鶏つくねの大きさが均一で形が綺麗」の声
この投稿に、ファンからは「鶏つくねの大きさが均一で形が綺麗」「シンプルで美味しそう」「おにぎりの具材が気になる」「お子さんたちも喜びそう」「食欲そそられる」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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