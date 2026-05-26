日曜劇場「ＧＩＦＴ」八村倫太郎＆生越千晴、薬指に指輪光る“ウエディング”オフショット公開「距離感が尊い」「笑顔かわいい」
【モデルプレス＝2026/05/26】俳優の堤真一が主演を務めるTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）の公式X（旧Twitter）が、5月25日に更新された。ダンスボーカルグループ・WATWING（ワトウィン）の八村倫太郎と女優の生越千晴のオフショットを公開し、反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「ＧＩＦＴ」26歳6人組グルメンバー＆33歳女優、薬指に指輪光る“ウエディング”オフショット
天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、自身の抱える難問とも向き合っていく。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。
24日に放送された第7話の冒頭では、中山好太郎（八村）と、坂東拓也（越山敬達）の姉・青葉（生越）の結婚式の様子が描かれた。車いすラグビーチーム「ブレイズブルズ」の選手やスタッフたちも出席し、笑顔で2人の門出を祝福する温かい場面からスタートした。
公式Xでは「結婚式の前撮りの様子をお届け 第7話は幸せな2人のシーンからスタート！まさかの好太郎とBTのお姉さんが結婚…！？」とつづり、オフショットを投稿。公開された写真では、シックなタキシードに身を包み車いすに乗る八村の背後から、純白のウエディングドレスに花冠を付けた生越が肩に手を回し、2人揃って弾ける笑顔を披露。2人の左手薬指には結婚指輪がキラリと光っている。
八村と生越のオフショットに、SNS上では「タキシードもドレスも素敵」「お似合い」「笑顔かわいい」「幸せのおすそ分けありがとう」「距離感が尊い」などの声が届いている。（modelpress編集部）
情報：TBS
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【写真】「ＧＩＦＴ」26歳6人組グルメンバー＆33歳女優、薬指に指輪光る“ウエディング”オフショット
◆堤真一主演「ＧＩＦＴ」
天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、自身の抱える難問とも向き合っていく。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。
◆「ＧＩＦＴ」中山好太郎（八村倫太郎）＆青葉（生越千晴）のオフショット公開
24日に放送された第7話の冒頭では、中山好太郎（八村）と、坂東拓也（越山敬達）の姉・青葉（生越）の結婚式の様子が描かれた。車いすラグビーチーム「ブレイズブルズ」の選手やスタッフたちも出席し、笑顔で2人の門出を祝福する温かい場面からスタートした。
公式Xでは「結婚式の前撮りの様子をお届け 第7話は幸せな2人のシーンからスタート！まさかの好太郎とBTのお姉さんが結婚…！？」とつづり、オフショットを投稿。公開された写真では、シックなタキシードに身を包み車いすに乗る八村の背後から、純白のウエディングドレスに花冠を付けた生越が肩に手を回し、2人揃って弾ける笑顔を披露。2人の左手薬指には結婚指輪がキラリと光っている。
◆「ＧＩＦＴ」八村倫太郎＆生越千晴のオフショットに反響
八村と生越のオフショットに、SNS上では「タキシードもドレスも素敵」「お似合い」「笑顔かわいい」「幸せのおすそ分けありがとう」「距離感が尊い」などの声が届いている。（modelpress編集部）
情報：TBS
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