1児の母・宮崎宣子「おにぎり多すぎた」長男への弁当公開「海苔で作った顔が可愛すぎる」「ぎゅうぎゅうに詰まってて最高」の声
【モデルプレス＝2026/05/26】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが5月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への手作り弁当を公開した。
【写真】46歳1児の母アナウンサー「お米のお水の量も間違えて、パサパサ」おにぎり多すぎた長男への弁当
宮崎は「昨日のお弁当 70点」と記し、長男のために作ったお弁当の写真を投稿。鮭のほぐし身を混ぜ合わせた5つの小さな丸いおにぎりは、海苔で色々な顔の表情が表現されており、可愛らしい仕上がりとなっている。他にも、ミニサイズのウインナーやハンバーグ、煮豆、れんこん、ブロッコリーなどが盛り付けられており、栄養バランスも抜群。自身では「やっぱりおにぎり多すぎた」と振り返り、「あと、お米のお水の量も間違えて、パサパサ」と明かしている。
この投稿に、ファンからは「海苔で作った顔が可愛すぎる」「品数も多くて栄養バランスも完璧」「開けるのが楽しみになる」「ぎゅうぎゅうに詰まってて最高」「こっちまで笑顔になる」などの声が上がっている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳1児の母アナウンサー「お米のお水の量も間違えて、パサパサ」おにぎり多すぎた長男への弁当
◆宮崎宣子、長男への手作り弁当披露
宮崎は「昨日のお弁当 70点」と記し、長男のために作ったお弁当の写真を投稿。鮭のほぐし身を混ぜ合わせた5つの小さな丸いおにぎりは、海苔で色々な顔の表情が表現されており、可愛らしい仕上がりとなっている。他にも、ミニサイズのウインナーやハンバーグ、煮豆、れんこん、ブロッコリーなどが盛り付けられており、栄養バランスも抜群。自身では「やっぱりおにぎり多すぎた」と振り返り、「あと、お米のお水の量も間違えて、パサパサ」と明かしている。
◆宮崎宣子の投稿に「海苔で作った顔が可愛すぎる」の声
この投稿に、ファンからは「海苔で作った顔が可愛すぎる」「品数も多くて栄養バランスも完璧」「開けるのが楽しみになる」「ぎゅうぎゅうに詰まってて最高」「こっちまで笑顔になる」などの声が上がっている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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