「はま寿司のにっぽん旨ねた祭り 第2弾」- 銀鮭やほっけ天が110円!
100円寿司チェーンの「はま寿司」は5月26日より、「はま寿司のにっぽん旨ねた祭り 第2弾」を全国の店舗で開催している。
はま寿司「三陸産 大切り銀鮭」
第2弾となる今回は、柔らかな身とコクのある味わいが特長の「三陸産 大切り銀鮭」、ふんわりとした身とサクサクの衣が絶妙な「北海道水揚げ ほっけの天ぷら握り」が、お手頃価格の110円で登場。
はま寿司「北海道水揚げ ほっけの天ぷら握り」
はま寿司「北海道産つぶ貝のわさび和え」
また、ツブ貝のコリコリとした食感とワサビの爽やかな辛さがやみつきになる「北海道産つぶ貝のわさび和え」や、ホタテの甘みとジューシーで柔らかな身を堪能できる「北海道噴火湾産 大粒ほたて」を176円で味わうことができる。
はま寿司「北海道噴火湾産 大粒ほたて」
はま寿司「富山湾産 大振り生ほたるいか」
さらに、今が旬でワタの濃厚な旨みを楽しめる「富山湾産 大振り生ほたるいか」が231円でラインアップされている。
はま寿司「三陸産 大切り銀鮭」
第2弾となる今回は、柔らかな身とコクのある味わいが特長の「三陸産 大切り銀鮭」、ふんわりとした身とサクサクの衣が絶妙な「北海道水揚げ ほっけの天ぷら握り」が、お手頃価格の110円で登場。
はま寿司「北海道水揚げ ほっけの天ぷら握り」
また、ツブ貝のコリコリとした食感とワサビの爽やかな辛さがやみつきになる「北海道産つぶ貝のわさび和え」や、ホタテの甘みとジューシーで柔らかな身を堪能できる「北海道噴火湾産 大粒ほたて」を176円で味わうことができる。
はま寿司「北海道噴火湾産 大粒ほたて」
はま寿司「富山湾産 大振り生ほたるいか」
さらに、今が旬でワタの濃厚な旨みを楽しめる「富山湾産 大振り生ほたるいか」が231円でラインアップされている。