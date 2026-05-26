怪我が心配されるメッシ、インテル・マイアミが検査結果を発表「左ハムストリングの筋疲労に伴う…」
インテル・マイアミがアルゼンチン代表リオネル・メッシの検査結果を発表した。
38歳のレジェンドは、現地５月24日に行なわれたフィラデルフィア・ユニオン戦に先発出場。しかし後半に自ら交代を要求し、73分にピッチを退いてロッカールームに直行していた。
怪我が心配されたなか、25日にクラブが公式サイトで「負傷状況の最新情報」として、メッシの状態について次のように伝えている。
「メッシは、５月24日のフィラデルフィア・ユニオンとの試合中に不快感を感じて交代せざるを得なかった。月曜に検査を受けた結果、左ハムストリングの筋疲労に伴う過負荷と初期診断された」
また復帰時期については「臨床的および機能的な経過次第になる」としている。
アルゼンチンは６月16日に北中米ワールドカップの初戦でアルジェリアと戦う。メッシは万全の状態で臨めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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「メッシは、５月24日のフィラデルフィア・ユニオンとの試合中に不快感を感じて交代せざるを得なかった。月曜に検査を受けた結果、左ハムストリングの筋疲労に伴う過負荷と初期診断された」
また復帰時期については「臨床的および機能的な経過次第になる」としている。
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