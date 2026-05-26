八天堂好きは今すぐ集合！！【ローソン】濃厚な甘さのカスタードが最高♡「新作スイーツ」

【ローソン】より2週連続で登場したのは、くりーむパンでお馴染みの【八天堂】が監修したスイーツ。どれもカスタードの味わいが楽しめ、まろやかな味わいに癒されて、溜まった疲れも吹き飛ぶかも。今回はマニアも高評価のクレープ、カロリー控えめが嬉しい大福をご紹介します。

バーのような形が特徴のクレープ

細長い形の、片手でも食べやすい「カスタードバナナクレープ」。作業の合間の休憩時間にもぴったりな一品です。公式サイトによれば「くちどけの良い白いクレープ生地」が使われており、優しい食感に癒されそうです。価格は\329（税込）。

カスタードのクリーム & ホイップを加えた贅沢感！

「カスタードバナナクレープ」の中身にも注目。ごろっとしたバナナと共に、カスタードクリームとカスタードホイップをサンドした贅沢仕立て。カスタードらしいまろやかな風味をじっくりと楽しめそうです。「365日スイーツ食べるブロガー」の@sujiemonさんは「濃厚な甘さのカスタード最高」と高評価。満足感のある味わいが期待できます。

ダイエット中のおやつにも良さそうな一品

コロンとした形で、こちらも食べやすさがうかがえる「カスタード大福」。146kcalという比較的カロリー控えめな一品は、小腹が空いた夜食に選ぶのもアリかも。価格は\225（税込）。しっかり冷やしてから味わえば、暑い日にクールダウンできそうです。

濃い色のムース & ソースがサンド！

「カスタード大福」の中には、カスタードムースとカスタードソースが包まれています。@sujiemonさんは「完全に飲めちゃう！」「とろとろ溢れ出すクリームが最高級！」と語っており、口当たりの良さがやみつきになりそうです。色合いも濃く、まろやかでコクのある味わいが楽しめるかも。

八天堂監修のカスタードスイーツは、カスタードタルトやカスタードサンドなども登場しているので、気になったらぜひ味わってみて。

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writer：S.Hoshino