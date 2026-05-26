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2026年現在、築30年（1996年築）の戸建てにお住まいの方、あるいは購入を検討されている方にとって、今は「住まいの寿命を延ばすためのリノベーション」か、「心機一転の建て替え」かを決める運命の分岐点です。

そこで今回は、さくら事務所取締役の田村啓さんがプロの視点から『建物のポテンシャル』と『法的な壁』を整理。リフォームと建て替え、どちらが本当の正解なのかを冷静に見極めるための判断基準を解説します。



■ 1. 「築30年（1996年築）」が持つポテンシャルとリスク

まずは、築30年という建物の立ち位置を正しく理解しましょう。

・耐震性能の「グラデーション」 築30年（1996年）と築40年（1986年）は、どちらも「新耐震基準」ですが、中身は別物です。1996年築は2000年の法改正（より厳しい耐震基準）に近く、構造のバランスが良い物件が多いのが特徴です。一方、1986年築に近いほど耐震性能が低くなる傾向にあります。

・断熱性能は「ほぼゼロ」を前提に 1996年築であっても、現在の断熱基準から見れば極めて低いです。リフォームする場合、見た目だけでなく「断熱性能の向上」に予算を割く覚悟が必要です。

・「タイル風呂」の有無が分かれ目 この年代は、タイル張りのお風呂から「システムバス」への移行期です。タイル風呂の場合、土台が腐食していたりシロアリ被害に遭っていたりするリスクが格段に高まります。ここが「そのままリフォームでいけるか」の大きなチェックポイントです。



■ 2. リフォームか、建て替えか。後悔しない「3つの判断基準」

どちらを選ぶべきか迷った際は、以下の3点を冷静に比較してください。

① 耐震評点が「0.7以上」か

中古住宅の耐震評価（評点）が0.7以上あれば、1.0（現在の基準相当）に引き上げるのは比較的容易です。しかし、0.4～0.5などの極端に低い数値の場合は、補強費用が数百万円単位で膨らむため、建て替えを検討するラインになります。

② 「2,500万円」の壁

フルリノベーション（断熱・耐震・水回り・間取り変更）を徹底的に行うと、費用が2,000万～2,500万円に達することがあります。

判断のポイント： 2026年現在、新築費用（解体費含む）はコロナ禍前より1.5～2倍近く高騰しています。リフォーム費用が「新築の7割」を超えるようであれば、思い切って建て替えた方が長期的なコスパが良くなる場合があります。

③ 間取り変更の「再現性」

築30年の家は現代的な間取りに近いものが多いですが、築40年に近い和風建築だと、今のライフスタイルに合わせるために「柱や壁を抜く大規模な工事」が必要になります。これが構造的に難しい、あるいは高額になる場合は、建て替えの方が自由度高く理想を叶えられます。



■ 3. 2025年以降の「リフォームの壁」：完了検査の有無

2026年の今、リフォームを検討する上で避けて通れないのが「法的な適合性」です。

・「完了検査済証」はありますか？ 2025年4月の法改正以降、大規模なリフォームには建築当時の「完了検査済証」の有無が重要視されるようになりました。築30年では持っている物件もありますが、築40年だとほぼありません。

・証書がない場合のコスト増 証書がない場合、リフォームの前に「現況調査」を行う必要があり、これに数十万円の追加費用と時間がかかります。さらに、当時の違反箇所が見つかれば、その是正工事も必要になり、リフォーム費用が跳ね上がる可能性があります。



【まとめ】「今の健康診断」がすべてのスタート

築30年という時期は、メンテナンスサイクル（15年周期）の2回目にあたる「大掛かりな投資が必要な時期」です。

どちらの道を選ぶにせよ、大切なのは「今の家の本当の姿」を客観的に知ることです。表面上の綺麗さで判断せず、床下や屋根裏、耐震性能をプロの目で確認しましょう。

さくら事務所のような第三者のプロの目で見えない場所のリスクを徹底的に洗い出し、「これならリフォームする価値がある」または「潔く建て替えるべきだ」という確信をもって、後悔のない最高の住まいづくりをスタートさせましょう！