エントリーモデルでも高級感は十分

2026年は、国産高級ミニバン市場が再び注目を集める年となりそうです。その背景にはトヨタ「アルファード」の一部改良が近く実施されるとの噂があるほか、今夏には日産「エルグランド」の新型モデル発売も控えていることなど、各メーカーの動きが活発化しています。

そうしたなか、根強い人気を維持している1台がホンダ「オデッセイ」です。低床設計による優れた走行性能と快適性を両立したモデルとして、長年にわたり支持を集めてきました。

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さらに、2025年11月に実施された一部改良では、装備内容や商品力にいっそう磨きがかけられています。

この改良では、ユーザーから要望の多かった2列目シート用の大型ロールサンシェードを全モデルに標準装備化したことが大きなトピックです。

加えて、日本初導入となる新色「ダイヤモンドダスト・パール」が設定され、グレードごとのボディカラー構成も見直されました。高級ミニバンとしての快適性と上質感をさらに高める内容となっています。

そんな現行オデッセイの中でも、もっとも価格を抑えて購入できるグレードが「e：HEV ABSOLUTE」です。

エントリーモデルという立ち位置ではありますが、装備内容を見ると“廉価版”という印象は薄く、十分に上級ミニバンらしい仕上がりとなっています。

ボディサイズは全長4860mm×全幅1820mm×全高1695mmで、ホイールベースは2900mmです。

この数値は他グレードと共通で、室内空間の広さや低重心ならではの安定感もしっかり確保されています。

外観については基本デザインに大きな差はありませんが、足元には17インチアルミホイールを装着。選べるボディカラーはホワイト系とブラック系の2色に絞られています。

なお、新色のダイヤモンドダスト・パールは最上級仕様である「e：HEV ABSOLUTE・EX BLACK EDITION」専用となっており、特別感を演出しています。

インテリアは3列シートの7人乗り仕様で、ブラックを基調としたコンビシートを採用しています。

木目調パネルや本革巻きステアリングホイールも装備され、落ち着きのある高級感を演出。

ファミリーカーとしての実用性だけでなく、上質な移動空間としての魅力もしっかり意識されています。

また、シート周りの装備も充実しています。運転席には8ウェイ、助手席には4ウェイのパワーシートを採用。

さらに2列目には、両側アームレストや大型センターテーブルに加え、電動オットマンやリクライニング機能付きの4ウェイパワーシートを備えています。長距離移動でも快適に過ごせる構成で、高級ミニバンらしい居住性を感じさせます。

加えて、運転席・助手席と2列目シートには2段階調整式のシートヒーターを搭載。寒い季節のドライブでも快適性を保てる点はうれしいポイントです。

左右のスライドドアはパワースライド式となっており、乗り降りのしやすさにも配慮されています。

安全装備についても抜かりはありません。先進運転支援システム「Honda SENSING」を標準装備しており、衝突軽減ブレーキや踏み間違い衝突軽減システム、アダプティブクルーズコントロールなど主要機能を搭載しています。

さらに、車両周囲を映像で確認できる「マルチビューカメラシステム」も標準で備わるため、大柄なボディでも安心して取り回しができます。

パワートレインには、最高出力145PS・最大トルク175Nmを発生する2リッター直列4気筒ガソリンエンジンと、2基のモーターを組み合わせたハイブリッドシステム「e：HEV」を採用しています。

駆動方式はFF（前輪駆動）で、WLTCモード燃費は19.9km／Lです。大柄なボディを持つミニバンとしては優秀な数値であり、日常使いからロングドライブまで幅広く対応できる性能を備えています。

こうした装備と性能を持ちながら、「e：HEV ABSOLUTE」の価格（消費税込み）は508万6400円です。

一方、最上級グレードの「e：HEV ABSOLUTE・EX BLACK EDITION」は545万500円となっており、その差額は36万4100円です。

価格差を考えると、装備のバランスに優れたエントリーモデルを選ぶ価値は十分にあると言えそうです。