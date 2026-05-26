城島健司の1年目の本塁打数に並んだ

【MLB】Wソックス ー ツインズ（日本時間26日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が25日（日本時間26日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、初回の第1打席で8試合ぶりの18号を放った。本塁打数で並んでいたヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手を突き放し、再びリーグ単独トップとなった。シーズン換算で55発ペースとした。

村上が1週間以上遠ざかっていた快音を久しぶりに響かせた。相手先発マシューズの初球を捉え、右翼席へ8戦ぶりのアーチを描き、本拠地は大歓声に包まれた。飛距離は375フィート（114.3メートル）だった。

16日（同17日）のカブス戦では16号ソロ、17号2ランを放ち、移籍後初の1試合2発。1年目の17本塁打は2003年松井秀喜（ヤンキース、16本）を超えた。そしてこの日、日本人選手2位の城島健司（マリナーズ）に並んだ。1位は2018年の大谷翔平（エンゼルス）の22本で、すでに射程圏内に捉えている。

前日24日（同25日）、ジャッジが9回にサヨナラ2ランを放ち、17本で並ばれていたが、すぐに突き放す一発となった。この日の試合前の時点で打率.235、リーグトップタイの17本塁打、同4位の36打点。OPSは同6位となる.906だった。

この日は西田陸浮内野手がメジャーデビュー。「9番・右翼」でスタメン出場している。（Full-Count編集部）