◆米大リーグ ホワイトソックス―ツインズ（２５日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックス・西田陸浮（りくう）内野手（２５）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・ツインズ戦に「９番・右翼」でスタメン出場してメジャーデビューした。

１回には村上が１８号同点ソロ。１、２回に右飛を１本ずつ難なく捕球すると、同点の２回２死一、二塁では、ジャクソンの右安を素早く本塁へ送球した。ワンバウンド送球のレーザービームで、二塁から本塁を狙ったアルシアを刺す好プレーがいきなり出た。

前を打つロモが勝ち越しの５号２ランを放って本拠地がお祭り騒ぎとなった中、２回無死でメジャー初打席に立ったが、空振り三振に倒れた。２点リードの４回２死走者なしの２打席目には、中前安打でメジャー初安打。本拠地はまたしても大きく沸いた。

大阪・枚方市出身で、東北高（宮城）を卒業後にマウント・フッド・コミュニティー大に留学。その後、オレゴン大に編入し、２３年７月のドラフト会議でホワイトソックスから１１巡目（全体３２９位）指名を受けた異例の経歴の持ち主だ。ＮＰＢを経ずにメジャーデビューしたのは、鈴木誠（マック鈴木）、多田野数人、田沢純一、加藤豪将に続いて５人目。野手では加藤に続いて２人目で、日本の高校から米国の大学を経てドラフト指名されてメジャー昇格した初の選手となった。

今季は傘下マイナーで２Ａ、３Ａで計４４試合に出場。１６４打数５３安打の打率３割２分３厘、１本塁打、１２打点、１５盗塁の成績を残してアピールしていた。２月のアリゾナ州グレンデールでのキャンプ中にはメジャー１年目の村上とともにトレーニングをしてサポートしたこともあった。

身長は１６８センチと小柄で、俊足好打と内外野を守るユーティリティー性が武器。２４年は１２７試合で４９盗塁、２５年は１１５試合で４０盗塁と俊足をアピールして、この日初めてメジャーに昇格し、即スタメン起用。背番号は「５１」でのデビューとなった。

◆西田 陸浮（にしだ・りくう）２００１年５月６日、大阪生まれ。２５歳。北大阪ボーイズから東北高に進学し、１年秋から公式戦出場も甲子園出場はなし。マウント・フッド・コミュニティー大に進学し、１年目から３６試合で大学新記録の３３盗塁。オレゴン大に編入し、２３年７月のドラフトでＷソックスから１１巡目（全体３２９位）を受けた。マイナーでは通算３０６試合で２本塁打、９３打点、打率２割９分、１１０盗塁。１６８センチ、６８キロ。右投左打。