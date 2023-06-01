プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「子どもにも人気！華やかちらし寿司 by 山下 和美さん」 「イカゲソのから揚げ」 「せん切り野菜のすまし汁」 の全3品。
家族でちらし寿司はいかが？お刺身などの特別な材料を使わず、カジュアルに！

【主食】子どもにも人気！華やかちらし寿司 by 山下 和美さん
ハムやアスパラなど、洋風の具をのせて。野菜中心のお子様も食べやすいちらし寿司です。

©Eレシピ


調理時間：40分
カロリー：617Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

＜すし飯＞
  ご飯  (炊きたて)1合分
  寿司酢  大さじ2
高野豆腐  1個
ニンジン  1/2本 シイタケ  (生)2個
水煮タケノコ  50g
＜調味料＞
  だし汁  150ml
  酒  大さじ1
  砂糖  大さじ1
  薄口しょうゆ  小さじ1/2
  塩  少々
＜卵液＞
  卵  2個
  砂糖  小さじ2
  塩  少々
サラダ油  適量 ハム  3~4枚
ニンジン  (飾り用)適量 グリーンアスパラ  (飾り用)適量 刻みのり  適量 紅ショウガ  適量

【下準備】

高野豆腐は水、またはぬるま湯で柔らかくもどし、軽く水気をきって5mm角に切る。ニンジンは皮をむいて5mm角に、シイタケは石づきを切り落とし、5mm角に切る。水煮タケノコも5mm角に切る。＜卵液＞の材料を混ぜ合わせる。

©Eレシピ


飾り用のニンジンは幅5mmに切り、型抜きで抜く。グリーンアスパラは根元のかたい部分を切り落とし、かたい皮とハカマを取り除き、4〜5等分に切り、ニンジンと一緒に分量外の塩を入れた熱湯でゆでる。ハムは細切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋に＜調味料＞の材料を入れて中火にかける。煮たったら高野豆腐、ニンジン、シイタケ、水煮タケノコを入れて、再び煮たったら弱火で煮汁がなくなるまで煮る。

©Eレシピ


2. ＜すし飯＞を作る。ボウルにご飯を広げ、寿司酢を全体にまわしかけ、切るように手早く混ぜる。よく汁気をきった(1)を加え、全体にサックリと混ぜ合わせる。

©Eレシピ


ご飯はかために炊いたものを使用してください。
3. 錦糸卵を作る。サラダ油を薄くひいた卵焼き器を中火で熱し、＜卵液＞を流し入れて、薄焼き卵を5〜6枚焼く。冷めたら重ねて細切りにする。

©Eレシピ


4. (2)を器によそい、錦糸卵、刻みのりをのせる。ハム、ニンジン、グリーンアスパラ、紅ショウガを飾る。

©Eレシピ



【副菜】イカゲソのから揚げ
しっかり味がついているのでそのままでおいしいです。ビールのおつまみにも！

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：158Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

イカ  (ゲソ)1~2杯分(100~150g)
＜下味＞
  みりん  小さじ1
  しょうゆ  大さじ1/2
  ショウガ汁  小さじ1/2
片栗粉  大さじ3
揚げ油  適量 パセリ  適量 レモン  (くし切り)2個

【下準備】

イカは食べやすい大きさに切る。抗菌袋に＜下味＞の材料とイカを入れてよくもみ、10分程置く。揚げ油を170℃に予熱する。

©Eレシピ



【作り方】

1. キッチンペーパーなどでイカの水気を拭き取り、片栗粉をまぶす。170℃の揚げ油でカリッと揚げ、油をきる。器に盛り、パセリとレモンを添える。

©Eレシピ



【スープ・汁】せん切り野菜のすまし汁
だしが体に染みわたるようなシンプルなすまし汁。ユズコショウがアクセントです。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：36Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

大根  4cm
ニンジン  1/4本 シイタケ  (生)1個
貝われ菜  1/4パック だし汁  400ml
＜調味料＞
  酒  小さじ1
  薄口しょうゆ  小さじ1/2
  ユズコショウ  少々
塩  少々

【下準備】

大根とニンジンは皮をむき、せん切りにする。シイタケは軸を切り落とし、薄切りにする。貝われ菜は根元を切り落とし、長さを2等分に切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋にだし汁と大根、ニンジン、シイタケを入れて中火にかける。大根が透明になったら、貝われ菜を加え、＜調味料＞の材料を加えて塩で味を調え、器に注ぐ。

©Eレシピ