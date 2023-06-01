【今日の献立】2026年5月26日(火)「子どもにも人気！華やかちらし寿司 by 山下 和美さん」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「子どもにも人気！華やかちらし寿司 by 山下 和美さん」 「イカゲソのから揚げ」 「せん切り野菜のすまし汁」 の全3品。
家族でちらし寿司はいかが？お刺身などの特別な材料を使わず、カジュアルに！
【主食】子どもにも人気！華やかちらし寿司 by 山下 和美さん
ハムやアスパラなど、洋風の具をのせて。野菜中心のお子様も食べやすいちらし寿司です。
調理時間：40分
カロリー：617Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
ご飯 (炊きたて)1合分
寿司酢 大さじ2
高野豆腐 1個
ニンジン 1/2本 シイタケ (生)2個
水煮タケノコ 50g
＜調味料＞
だし汁 150ml
酒 大さじ1
砂糖 大さじ1
薄口しょうゆ 小さじ1/2
塩 少々
＜卵液＞
卵 2個
砂糖 小さじ2
塩 少々
サラダ油 適量 ハム 3~4枚
ニンジン (飾り用)適量 グリーンアスパラ (飾り用)適量 刻みのり 適量 紅ショウガ 適量
飾り用のニンジンは幅5mmに切り、型抜きで抜く。グリーンアスパラは根元のかたい部分を切り落とし、かたい皮とハカマを取り除き、4〜5等分に切り、ニンジンと一緒に分量外の塩を入れた熱湯でゆでる。ハムは細切りにする。
2. ＜すし飯＞を作る。ボウルにご飯を広げ、寿司酢を全体にまわしかけ、切るように手早く混ぜる。よく汁気をきった(1)を加え、全体にサックリと混ぜ合わせる。
ご飯はかために炊いたものを使用してください。
3. 錦糸卵を作る。サラダ油を薄くひいた卵焼き器を中火で熱し、＜卵液＞を流し入れて、薄焼き卵を5〜6枚焼く。冷めたら重ねて細切りにする。
4. (2)を器によそい、錦糸卵、刻みのりをのせる。ハム、ニンジン、グリーンアスパラ、紅ショウガを飾る。
【副菜】イカゲソのから揚げ
しっかり味がついているのでそのままでおいしいです。ビールのおつまみにも！
調理時間：20分
カロリー：158Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
＜下味＞
みりん 小さじ1
しょうゆ 大さじ1/2
ショウガ汁 小さじ1/2
片栗粉 大さじ3
揚げ油 適量 パセリ 適量 レモン (くし切り)2個
【スープ・汁】せん切り野菜のすまし汁
だしが体に染みわたるようなシンプルなすまし汁。ユズコショウがアクセントです。
調理時間：10分
カロリー：36Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
ニンジン 1/4本 シイタケ (生)1個
貝われ菜 1/4パック だし汁 400ml
＜調味料＞
酒 小さじ1
薄口しょうゆ 小さじ1/2
ユズコショウ 少々
塩 少々
家族でちらし寿司はいかが？お刺身などの特別な材料を使わず、カジュアルに！
【主食】子どもにも人気！華やかちらし寿司 by 山下 和美さん
ハムやアスパラなど、洋風の具をのせて。野菜中心のお子様も食べやすいちらし寿司です。
©Eレシピ
調理時間：40分
カロリー：617Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）＜すし飯＞
ご飯 (炊きたて)1合分
寿司酢 大さじ2
高野豆腐 1個
ニンジン 1/2本 シイタケ (生)2個
水煮タケノコ 50g
＜調味料＞
だし汁 150ml
酒 大さじ1
砂糖 大さじ1
薄口しょうゆ 小さじ1/2
塩 少々
＜卵液＞
卵 2個
砂糖 小さじ2
塩 少々
サラダ油 適量 ハム 3~4枚
ニンジン (飾り用)適量 グリーンアスパラ (飾り用)適量 刻みのり 適量 紅ショウガ 適量
【下準備】高野豆腐は水、またはぬるま湯で柔らかくもどし、軽く水気をきって5mm角に切る。ニンジンは皮をむいて5mm角に、シイタケは石づきを切り落とし、5mm角に切る。水煮タケノコも5mm角に切る。＜卵液＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
飾り用のニンジンは幅5mmに切り、型抜きで抜く。グリーンアスパラは根元のかたい部分を切り落とし、かたい皮とハカマを取り除き、4〜5等分に切り、ニンジンと一緒に分量外の塩を入れた熱湯でゆでる。ハムは細切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に＜調味料＞の材料を入れて中火にかける。煮たったら高野豆腐、ニンジン、シイタケ、水煮タケノコを入れて、再び煮たったら弱火で煮汁がなくなるまで煮る。
©Eレシピ
2. ＜すし飯＞を作る。ボウルにご飯を広げ、寿司酢を全体にまわしかけ、切るように手早く混ぜる。よく汁気をきった(1)を加え、全体にサックリと混ぜ合わせる。
©Eレシピ
ご飯はかために炊いたものを使用してください。
3. 錦糸卵を作る。サラダ油を薄くひいた卵焼き器を中火で熱し、＜卵液＞を流し入れて、薄焼き卵を5〜6枚焼く。冷めたら重ねて細切りにする。
©Eレシピ
4. (2)を器によそい、錦糸卵、刻みのりをのせる。ハム、ニンジン、グリーンアスパラ、紅ショウガを飾る。
©Eレシピ
【副菜】イカゲソのから揚げ
しっかり味がついているのでそのままでおいしいです。ビールのおつまみにも！
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：158Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）イカ (ゲソ)1~2杯分(100~150g)
＜下味＞
みりん 小さじ1
しょうゆ 大さじ1/2
ショウガ汁 小さじ1/2
片栗粉 大さじ3
揚げ油 適量 パセリ 適量 レモン (くし切り)2個
【下準備】イカは食べやすい大きさに切る。抗菌袋に＜下味＞の材料とイカを入れてよくもみ、10分程置く。揚げ油を170℃に予熱する。
©Eレシピ
【作り方】1. キッチンペーパーなどでイカの水気を拭き取り、片栗粉をまぶす。170℃の揚げ油でカリッと揚げ、油をきる。器に盛り、パセリとレモンを添える。
©Eレシピ
【スープ・汁】せん切り野菜のすまし汁
だしが体に染みわたるようなシンプルなすまし汁。ユズコショウがアクセントです。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：36Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）大根 4cm
ニンジン 1/4本 シイタケ (生)1個
貝われ菜 1/4パック だし汁 400ml
＜調味料＞
酒 小さじ1
薄口しょうゆ 小さじ1/2
ユズコショウ 少々
塩 少々
【下準備】大根とニンジンは皮をむき、せん切りにする。シイタケは軸を切り落とし、薄切りにする。貝われ菜は根元を切り落とし、長さを2等分に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にだし汁と大根、ニンジン、シイタケを入れて中火にかける。大根が透明になったら、貝われ菜を加え、＜調味料＞の材料を加えて塩で味を調え、器に注ぐ。
©Eレシピ