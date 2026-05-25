娘に暴力を振るったとして、読売巨人軍監督の阿部慎之助容疑者（４７）が２５日夜、警視庁渋谷署に暴行容疑で現行犯逮捕された。

その後、２６日未明に釈放された。

同署幹部によると、阿部監督は２５日午後７時頃、東京都渋谷区内の自宅で、娘（１８）の胸ぐらをつかみ、押し倒すなどした疑い。連絡を受けた児童相談所が１１０番した。調べに容疑を認め、「ささいなことからけんかになり、もみあいのなかで娘の襟をつかんで投げ飛ばしてしまった」と供述しているという。

阿部監督は２００１年にドラフト１位で中央大から巨人に入団。１２年には首位打者と打点王のタイトルを獲得し、最優秀選手に選出された。１９年限りで引退し、２４年シーズンから監督に就任していた。

読売巨人軍・国松徹社長の話「暴力は許されないことで極めて深刻に受け止めています。交流戦前夜に重大な不祥事を起こし、すべてのプロ野球関係者とファンの皆様に謝罪します。阿部慎之助監督については進退を含め処分を検討します。２６日以降は橋上秀樹・オフェンスチーフコーチに監督代行を務めてもらいます」