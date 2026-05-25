60社集結、相続から金投資まで網羅！ 幻冬舎ゴールドオンライン「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」

記事ポイント 2026年8月1日（土）、東京国際フォーラムで「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」が開催されます60社以上が集結し、不動産投資・相続・オルタナティブ投資など多彩なテーマのブースとセミナーが設けられます参加費は無料（事前予約制）で、著名人による特別講演も実施されます 2026年8月1日（土）、東京国際フォーラムで「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」が開催されます60社以上が集結し、不動産投資・相続・オルタナティブ投資など多彩なテーマのブースとセミナーが設けられます参加費は無料（事前予約制）で、著名人による特別講演も実施されます

資産を守り、増やし、次世代へ残すための知識を一度に得られる大規模展示会が、2026年夏に開催されます。

マネー・金融・投資系WEBメディア『THE GOLD ONLINE』がコーディネートするリアルイベントで、60社以上の企業と複数のステージセミナーが一堂に会します。

参加費は無料で、事前予約のうえ来場できます。

幻冬舎ゴールドオンライン「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」





イベント名：THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER開催日時：2026年8月1日（土）10:00〜17:00会場：東京国際フォーラム ホール B5・B7（東京都千代田区丸の内3丁目5番1号）主催：株式会社幻冬舎ゴールドオンライン参加費：無料（事前予約制）お問い合わせ：ggo_info@goldonline.co.jp／TEL 03-5411-6270

「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」は、幻冬舎ゴールドオンラインが主催する「資産を守る・増やす・残すための総合展示会」です。

金融・投資領域の最前線にいる60社以上が東京国際フォーラム ホール B5・B7に集結し、相続・事業承継から国内外の不動産投資、オルタナティブ投資まで幅広いテーマの情報とノウハウを提供します。

出展ジャンルは金（ゴールド）投資、系統用蓄電池投資、フランチャイズ事業投資、ハイクラスクレジットカード、証券会社など多岐にわたります。

著名人による特別講演のほか、メインステージ・サブステージで出展社セミナーも複数開催されます。

過去開催の会場の様子





過去の開催では、大規模な展示ブースエリアが広がる会場全景、3名が登壇するトークセッション、ローソク足チャートを使った投資セミナー、英国車MORGANの展示車両コーナーなど、多彩なコンテンツが設けられます。

金融・投資の専門的なテーマを扱いながら、体験型の展示や来場者が直接専門家と対話できる場が用意されているのが特徴です。

セミナー・講演プログラム

メインステージとサブステージの2会場でセミナーが並行して開催されます。

著名人による特別講演では、資産形成や経済動向に関する最新の知見が提供されます。

出展社による個別セミナーも多数設定されており、相続対策・不動産投資・オルタナティブ投資など、関心テーマに合わせて受講できる体制が整っています。

出展ジャンルと参加企業

60社以上の企業が出展し、金（ゴールド）投資、系統用蓄電池投資、フランチャイズ事業投資、ハイクラスクレジットカード、証券会社など、資産形成・運用・承継に関わる幅広い分野の企業とブースで直接対話できます。

国内外の不動産投資や事業承継に関する情報も一か所で取得できる構成になっています。

参加費は無料で事前予約制のため、公式サイトから来場登録の手続きが必要です。

来場登録の受付はすでに開始されており、登録手続きの詳細は公式サイトに掲載されています。

資産運用・相続・投資の専門家60社以上が1日で集結し、個別相談からセミナー受講まで複数の関与形式で情報収集できるのが本イベントの強みです。

2026年8月1日（土）10:00〜17:00、東京国際フォーラム ホール B5・B7での開催となります。

幻冬舎ゴールドオンライン「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」の紹介でした。

よくある質問

Q. 参加するには何か条件がありますか？

A. 参加費は無料ですが、事前予約制となっています。

来場には公式サイトからの事前登録が必要で、登録受付はすでに開始されています。

Q. 会場へのアクセスはどうなっていますか？

A. 会場は東京都千代田区丸の内3丁目5番1号に位置する東京国際フォーラム ホール B5・B7です。

詳細なアクセス情報は公式サイトに掲載されています。

Q. セミナーや講演は事前申し込みが必要ですか？

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