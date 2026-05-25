「GW明け仕事に行きたくない」と55％が回答！ 全国の会社員242人に聞いたところ、仕事に行きたくないと答えた人の約6割は離職予備軍であることも判明

GW明けのリアルな本音が炸裂！ 仕事に行きたくない理由や働き続けたい条件を徹底調査



SaaS比較サイト「アスピック」は、2026年5月に20代から40代の全国の会社員242人を対象とした「GW明けの働く意欲と離職意向」に関するアンケート調査結果を公開しました！

調査によると、GW明けに「仕事に行きたくない」と感じた人は55.0%にのぼり、その理由として体調や生活リズムの乱れのほか、近年の出社回帰に伴う通勤負担などが上位を占めています。

さらに、転職や退職をなんとなくでも考える「離職予備軍」が59.1%に達している実態も判明。

会社が従業員の状態を十分に把握できていないと感じる人が59.9%に及ぶなど、認識のギャップも浮き彫りになりました。

また、給与・待遇の改善や職場の人間関係の修復など、ここが改善されたら働き続けたいと思う条件も豊富にラインナップ。

人材流出を防ぐヒントが詰まった、企業担当者も見逃せないボリューム満点の内容です。

（以下、プレスリリースより）

GW明け、55%が「仕事に行きたくない」と回答。約6割が“離職予備軍”、企業の把握不足も浮き彫りに

法人向けSaaS比較サイト「アスピック」GW明けの働く意欲と離職意向に関するアンケート調査を実施

300カテゴリー以上で2,000サービス以上掲載する法人向けSaaS比較サイト「アスピック」（運営：一般社団法人 日本クラウド産業協会）は、20〜40代の 全国の会社員を対象に、「GW明けの働く意欲と離職意向」に関するアンケート調査を実施しましたので、ここに報告します。

■調査目的

近年は、働き方の多様化やリモートワークの浸透を背景に、従業員のモチベーションやエンゲージメント低下、離職リスクの早期把握が企業の重要課題となっています。本調査では、GW明けというタイミングを通じて、働く人々のリアルな実態を明らかにしました。

※調査結果の引用時は「アスピック調べ」とご記載ください。

■調査のサマリー

GW明け「仕事に行きたくない」55.0%

理由「体調や生活リズムの乱れ」「通勤（出社）負担」など

「転職・退職を考える」“離職予備軍”59.1%

「会社は従業員の状態を十分に把握できていない」59.9%

※本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、引用元として「アスピック」の公式サイトURL（もしくは本記事URL）へのリンク設置をお願い致します。

■調査概要

本アンケート調査の概要は以下の通りです。

調査実施日： 2026年5月

調査回答者数：242人

居住地：全国

性別：男女（121人・121人）

年齢：20歳以上50歳未満

職業：会社員（事務系・技術系・その他）

調査方法：インターネットリサーチ

調査メディア：アスピックURL | https://www.aspicjapan.org/asu/

■調査の詳細

設問1. GW明けに「仕事に行きたくない」と感じましたか？

回答：

とても感じた：67人（27.7%）

少し感じた：66人（27.3%）

変わらない：92人（38.0%）

むしろ意欲が上がった：17人（7.0%）

設問2. そのように感じた主な理由を教えてください（複数回答）

※Q1で「とても感じた」「少し感じた」と回答した方143人（55.0％）を対象とする

回答：

休み明けで体調や生活リズムが乱れている：44.4%

通勤（出社）が負担に感じる：36.1%

仕事量が多い／休み中の業務が溜まっている：31.6%

上司・同僚との人間関係にストレスがある：25.6%

仕事にやりがいを感じない：22.6%

給与・待遇に不満がある：18.0%

将来やキャリアに不安を感じる：15.0%

特に理由はない（何となく）：10.5％

設問3. 現在の仕事や職場について、転職・退職を考えることはありますか？

回答：

具体的に転職活動をしている：22人（9.1%）

情報収集をしている／検討している：51人（21.1%）

なんとなく考えることがある：71人（28.9%）

まったく考えていない：99人（40.9%）

【Point】「仕事に行きたくない」と回答した人ほど、離職意向が高い

設問1「GW明けに仕事に行きたくないと感じましたか」で「とても感じた」と回答した人に限ると、設問3「具体的に転職活動をしている」40.9%、「情報収集をしている/検討している」43.1%となっており、いずれも通常よりも高い割合であることがわかりました。

逆に、設問1で「変わらない」と回答した人に限るは、設問3「具体的に転職活動をしている」27.2%、「情報収集をしている/検討している」7.8%に留まっており、 GW明けのモチベーション低下と“離職意向”には明確な相関が見られます。

設問4. 今の会社で「ここが改善されたら、働き続けたい」と思うことは？（複数回答）

回答：

給与・待遇が改善される：35.5%

職場の人間関係が改善される：18.2%

評価やフィードバックがわかりやすくなる：17.4%

業務量が適正になる：15.7%

働き方が柔軟になる（リモート・フレックス）：15.3%

業務の無駄が減る／効率化される：15.3%

キャリアや将来について相談できる：14.5%

上司とのコミュニケーションが良くなる：11.2%

特にない：31.0％

設問5. 会社は、従業員の状態を十分に把握できていると思いますか？

回答：

十分に把握できている：16人（6.6%）

ある程度把握できている：81人（33.5%）

あまり把握できていない：85人（35.1%）

ほとんど把握できていない：60人（24.8%）

■まとめ（アスピック編集部）

今回の調査の結果、GW明けに「仕事に行きたくない」と感じた人は55.0%にのぼり、その理由として「体調や生活リズムの乱れ」「通勤負担」「仕事量の多さ」などが上位となりました。

一般的に「5月病」と呼ばれるような一時的な体調・生活リズムの乱れだけでなく、「通勤（出社）負担」のような環境要因が挙がったのは、コロナ禍を経てリモートワークなどの柔軟な働き方が広く普及した一方、近年は出社回帰の傾向にあり、通勤ストレスが再燃したものと考えられます。

また、転職・退職について「具体的に転職活動をしている」「情報収集をしている／検討している」「なんとなく考えることがある」まで含めた“離職予備軍”は59.1%、更に「会社は従業員の状態を十分に把握できていない」と回答した人が59.9%と、企業側と従業員側の認識ギャップも浮き彫りに。人材流出を防ぐため、企業には早急な対策が求められていると言えます。

アスピックでは、離職防止に役立つ従業員サーベイや1on1支援、エンゲージメント向上など、各種ツールを紹介しています。

従業員の状態を可視化したい モチベーション低下を早期に察知したい 離職リスクを減らしたい

といった課題をお持ちの企業担当者の方は、ぜひご覧ください。

従業員満足度調査ツール（https://www.aspicjapan.org/asu/article/8273）

組織診断ツール（https://www.aspicjapan.org/asu/article/11280）

離職防止ツール（https://www.aspicjapan.org/asu/article/6835）

■アスピックについて

アスピックとは、会員1,400社以上の業界最大級の業界団体が運営するSaaS比較サイトです（https://www.aspicjapan.org/asu/）。300カテゴリー以上で2,000サービス以上掲載。ITサービスの選び方やTサービスを用いた業務改善のヒント、最新トレンドなどのコンテンツをご提供しています。