エスニックだけじゃもったいない！「ナンプラー」の魅力を再発見する絶品レシピ

エスニック料理に欠かせないタイの伝統的な魚醤・ナンプラー。実はエスニック料理以外でも、炒めもの・スープ・煮物に少し加えるだけでうまみが増す万能調味料なんです！ナンプラーを日常使いできる副菜レシピを4つご紹介します。

▼うまみたっぷり「もやしと豚のナンプラー炒め」

シャキシャキのもやしと豚肉をナンプラーで炒めた、ご飯がすすむ一品。ナンプラーのコクと風味が食材によく絡み、少ない材料でもしっかりした味に仕上がります。

▼体が温まる「豚ひき肉と大根のナンプラースープ」

豚ひき肉と大根をナンプラーで仕上げた、やさしい味わいのスープ。ナンプラーが隠し味となってコクが増し、シンプルな材料なのに深みのある味わいになります。

▼シャキシャキ食感が楽しい「ナンプラーれんこん」

れんこんのシャキシャキとした食感にナンプラーがよく合う副菜。ナンプラーの香りとうまみがれんこんに染み込んで、箸が止まらなくなるおいしさです。あと一品ほしいときにも大活躍。

▼ごはんにもお弁当にも「ナンプラーで大人の豚そぼろ」

ナンプラーで仕上げた、ひと味違う豚そぼろ。ほんのりエスニックな風味がアクセントになって、ご飯との相性もばっちりです。作りおきしておけばお弁当にも使えて便利。





炒めもの・スープ・そぼろと、ナンプラーの使い道はこんなにも広いことに驚きですよね。少しずつ使えばあっという間に1瓶使いきれそう。冷蔵庫に眠っていたナンプラーをぜひ手に取って、今日の一品を作ってみてくださいね。