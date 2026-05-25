平愛梨、自宅で“手作り”焼き鳥パーティー「すごい」「色とりどりで美味しそう」 串打ちは三男と「子供と一緒に作れて楽しかった」 4児の母、夫は長友佑都
プロサッカー選手・長友佑都（FC東京所属／39）の妻でタレントの平愛梨（41）が24日、自身のインスタグラムを更新。「お家でやきとりパラダイス」と4人の子どもたちと一緒に“手作り”やきとりパーティーを行ったことを明かし、焼き鳥や野菜串などが並ぶ楽しげな食卓の写真を披露した。
【写真】「すごい」「色とりどりで美味しそう」“手作り”焼き鳥が並ぶにぎやかな食卓ショット披露の平愛梨
当初は、子どもたちが帰宅する前に串打ちの作業を終えたかったという平だが、それはかなわず。帰ってきた子どもたちに夜ごはんが焼き鳥だと話すと「『作るー!!』『やりたいー!!』『僕もやる』と4人中3人が一緒にやりたいと… ガーン）」と、一緒に具材を刺す作業を行うことになった。
その後「『タイミングいい時に呼ぶね』と言ってイイ時に『お願いしまーす』と言ったらやりたがったはずのバンビーノと赤ちゃんは気分変わったのかタブレットに夢中」と“子育てあるある”なシチュエーションにも陥ったが、三男（愛称：ベベ／5）は串打ちに参加し、作り方を教えたところ見事な仕事ぶりを見せたそうだ。
平は「量があるから大変かなって思ったけど串に刺して焼いて塩ふったりタレをかけるだけだからとっても簡単で子供と一緒に作れて楽しかった」と振り返り、「いつもは『ゲゲゲッ!!時間かかっちゃうぞ！』なんて思うのに手伝ってくれてありがとう！なんて思った またみんなで焼き鳥やってみよ」とうれしそうにつづっていた。
コメント欄には「色とりどりで美味しそう」「焼き鳥手作りすごい」「お店屋さんみたい お手伝いさんいて良かったねっ 上手」「焼鳥パーティー楽しそう みんなでワイワイ美味しく食べるって大事」など、さまざまな反響が寄せられている。
平と長友は、は2017年1月に結婚。18年2月に長男（愛称：バンビーノ／8）、19年8月に次男（愛称：ベベック／6）、21年4月に三男、23年5月に四男（3）が誕生している。
【写真】「すごい」「色とりどりで美味しそう」“手作り”焼き鳥が並ぶにぎやかな食卓ショット披露の平愛梨
当初は、子どもたちが帰宅する前に串打ちの作業を終えたかったという平だが、それはかなわず。帰ってきた子どもたちに夜ごはんが焼き鳥だと話すと「『作るー!!』『やりたいー!!』『僕もやる』と4人中3人が一緒にやりたいと… ガーン）」と、一緒に具材を刺す作業を行うことになった。
平は「量があるから大変かなって思ったけど串に刺して焼いて塩ふったりタレをかけるだけだからとっても簡単で子供と一緒に作れて楽しかった」と振り返り、「いつもは『ゲゲゲッ!!時間かかっちゃうぞ！』なんて思うのに手伝ってくれてありがとう！なんて思った またみんなで焼き鳥やってみよ」とうれしそうにつづっていた。
コメント欄には「色とりどりで美味しそう」「焼き鳥手作りすごい」「お店屋さんみたい お手伝いさんいて良かったねっ 上手」「焼鳥パーティー楽しそう みんなでワイワイ美味しく食べるって大事」など、さまざまな反響が寄せられている。
平と長友は、は2017年1月に結婚。18年2月に長男（愛称：バンビーノ／8）、19年8月に次男（愛称：ベベック／6）、21年4月に三男、23年5月に四男（3）が誕生している。